Błaszczak zapowiada najsilniejszą armię w Europie. „W ciągu dwóch lat”

Minister obrony narodowej odwiedził Toruń. Na założonej przez o. Tadeusza Rydzyka Akademii Kultury Społecznej i Medialnej mówił o „Trzech filarach bezpieczeństwa”. Według Błaszczaka są nimi: liczebność armii, uzbrojenie i modernizacja oraz współpraca międzynarodowa z NATO.

– Te trzy filary, na których skonstruowana jest cała konstrukcja bezpieczeństwa Polski, są niezwykle ważne dla naszej przyszłości. Powiedziałbym, że warunkiem rozwoju naszego kraju jest właśnie bezpieczeństwo. Rozwój oznacza podniesienie poziomu życia, rozwój oznacza perspektywy dla przyszłości Polski i Polaków – tłumaczył Błaszczak.

Błaszczak zapowiada budowanie bezpieczeństwa w zgodzie z wiarą

Szef MON-u zapowiedział, że bezpieczeństwo i pokój będą budowane na fundamentach wiary i miłości do bliźniego. I jeśli chcemy pokoju, to musimy szykować się do wojny.

– Budujemy to wszystko na fundamencie cywilizacji chrześcijańskiej, na tym przesłaniu, które jest zawarte w naszej wierze. Tym przesłaniu, które dotyczy miłości okazywanej do drugiego człowieka. Jak wspomniał ojciec dyrektor, ojciec założyciel, nie możemy być naiwni. Chcemy pokoju, ale jeśli go chcemy, to musimy szykować się do wojny – stwierdził minister

Polska będzie najsilniejszą armią Europy

Błaszczak zapowiedział także, że „w odróżnieniu od tych, którzy rządzili do 2015 roku”, jego partia będzie dalej wzmacniać Wojsko Polskie.

– Prawo i Sprawiedliwość od 2015 roku konsekwentnie buduje siłę Wojska Polskiego. Zapewniam, że w ciągu dwóch lat będziemy mieli najsilniejszą armię lądową w Europie. Dlaczego? Ze względu na zagrożenia z jakimi możemy mieć do czynienia – zapowiedział szef resortu. Wzmocnienia dotyczyć będą przede wszystkim armii lądowej, ale także sił powietrznych i marynarki wojennej. – Rozwijamy wszystkie rodzaje sił zbrojnych – stwierdził Błaszczak.

Rekordowe wydatki na wojsko

Nie ma tygodnia, w którym nie pojawiają się informacje o kolejnych wzmocnieniach dla polskiej armii. W środę Mariusz Błaszczak pojechał do Szczecina, gdzie odebrał pierwszą partię czołgów Abrams. W zeszły czwartek prezentował nowy system obrony przeciwrakietowej, a jeszcze parę dni wcześniej ogłaszał podpisanie kontraktu na nowe uzbrojenie z Hutą Stalowa Wola. Przewidywany budżet na obronność w 2023 roku wynosi 137,13 mld zł.

