PiS zaprezentowało spot z Donaldem Tuskiem. Na końcu wezwano do odpowiedzi na jedno pytanie

Prawo i Sprawiedliwość zorganizowało konferencję prasową z udziałem rzecznika Rafała Bochenka, eurodeputowanego Patryka Jakiego oraz posła Dariusza Stefaniuka. – Zwracamy uwagę na to, jak ważne jest bezpieczeństwo: energetyczne i miejsca pracy, dlatego w sobotę Zjednoczona Prawica była w Bogatyni. W 2021 r. Władimir Putin z Aleksandrem Łukaszenką przypuścił atak hybrydowy migrantami na naszą wschodnią granicę – zaczął Bochenek.

Rzecznik PiS kontynuował, że wówczas obóz Zjednoczonej Prawicy podjął bardzo zdecydowane ruchy, które doprowadziły do powstania zapory na granicy polsko-białoruskiej. Bochenek przypomniał słowa polityków opozycji: Iwony Hartwich, Donalda Tuska czy Janiny Ochojskiej. Następnie Prawo i Sprawiedliwość wyemitowało spot z wypowiedzią lidera PO i Władysława Frasyniuka oraz zaprezentowano zachowanie Franciszka Sterczewskiego.

PiS pyta Donalda Tuska o zburzenie muru na granicy polsko-białoruskiej i nielegalnych migrantów

Na koniec spotu zamieszczono pytanie do Tuska, czy „chciałby zburzyć mur i pozwolić zalać Polskę nielegalnymi imigrantami?”. – Nasz rząd przyzwyczaił Polaków, że jak składamy obietnice, to dotrzymujemy słowa, natomiast Donald Tusk i Platforma Obywatelska przyzwyczaiła Polaków do ogólnych hasełek, kluczenia, manipulowania, dlatego chcielibyśmy zwrócić kampanię w kierunku konkretów, dlatego że czas na konkrety – skomentował Jaki.

Europoseł Prawa i Sprawiedliwości kontynuował, że „jutro w całej Polsce te pytania za pomocą parlamentarzystów PiS trafią do wszystkich biur Platformy Obywatelskiej”. – Nie pozwolimy uciec od tego pytania, dlatego że czas na konkrety w sprawie kluczowej, dotyczącej bezpieczeństwa Polaków. Mam nadzieję, że Polacy wymuszą na politykach opozycji, czy też może nawet szerzej, na całej grupie Webera, żeby zaczęli wreszcie mówić konkretnie: są za Polską czy są za Rosją? – zakończył Jaki.

