Jaworze ma nowego wójta. Zastąpi tragicznie zmarłego Radosława Ostałkiewicza

„Anna Skotnicka-Nędzka z rąk wicewojewody śląskiego Jana Chrząszcza odebrała dziś dokument wyznaczający ją na osobę pełniącą funkcję Wójta Gminy Jaworze” – poinformował w środę gminny portal. Wyznaczona została przez premiera Mateusza Morawieckiego. Pracę na stanowisku zacznie jeszcze tego samego dnia. Będzie je piastować aż do momentu objęcia obowiązków przez nowo wybranego włodarza gminy. Wcześniej pełniła funkcję zastępcy.

Radni chcieli powołania Anny Skotnickiej-Nędzkiej na stanowisko

Za przekazaniem funkcji w ręce Anny Skotnickiej-Nędzkiej optowali radni gminy Jaworze. Przesłali nawet do wojewody dokument podpisany przez cały skład rady – 15 osób. Argumentowali w nim, że zasadnym jest, aby w tym trudnym czasie zarządzanie gminą znajdowała się w rękach osoby, dla której przejęcie obowiązków byłoby naturalną kontynuacją dotychczasowej pracy. Nowa wójt w gminie pracuje od 24 lat. – Te lata pracy pani Anny Skotnickiej-Nędzkiej w samorządzie pozwoliły jej poznać doskonale wszystkie problemy i potrzeby gminy – pisali radni.

Tragiczna śmierć wójta Radosława Ostałkiewicza

Do tragicznej śmierci wójta gminy Jaworze Radosława Ostałkiewicza w nocy z 8 na 9 maja. Przebywający na wyjeździe służbowym na włoskiej Sardynii mężczyzna wypadł przez hotelowe okno. Według wstępnych ustaleń był to nieszczęśliwy wypadek. Wójt siedząc na parapecie stracił równowagę i runął na ziemię z czwartego piętra. Pomimo tego Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej prowadzi śledztwo pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. Przesłuchanych w tej sprawie zostało co najmniej kilkanaście osób.

„Straciliśmy szczerego i oddanego przyjaciela, ciepłego, skromnego, skorego do pomocy, której nigdy nikomu nie odmawiał. Na zawsze pozostanie w naszych sercach jako człowiek otwarty, pełen pasji, wspaniały samorządowiec, który swoim entuzjazmem zarażał innych. To wielka strata” – pisał po śmierci Ostałkiewicza prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski.

