Incydenty przy granicy polsko-niemieckiej. Najnowszy raport SG

176 osób próbowało w sposób nielegalny przedostać się do Polski z terytorium Białorusi – podała Straż Graniczna w najnowszym komunikacie podsumowującym incydenty, do których doszło we wtorek 27 czerwca. Grupa 22 cudzoziemców przeprawiła się przez Narew, a dwie kolejne osoby przez Wołkuszankę. Kilka następnych próbowało przedostać się przez Świsłocz, ale na widok polskich patroli zawróciło na Białoruś.

Kryzys na granicy z Białorusią. Najnowszy komunikat SG

Straż Graniczna poinformowała, że funkcjonariusze z placówki w Białowieży wspólnie z polską policją udzielili pomocy obywatelce Erytrei, która nielegalnie przekroczyła granicę z Białorusi do Polski. „Informacja wpłynęła od aktywistów. Na miejscu czekało 3 ob. Polski oraz ob. Kanady, w tym 2 fotoreporterów. Po 1,5 h poszukiwań funkcjonariusze odnaleźli kobietę. Jej życiu nic nie zagraża. Służby, gdy otrzymują zgłoszenie, natychmiast reagują, aby dotrzeć jak najszybciej do os. potrzebujących pomocy. Im szybciej funkcjonariusze otrzymają informację, tym skuteczniej będą mogły pomóc” – czytamy.

Kryzys migracyjny na polsko-białoruskiej granicy rozpoczął się w drugiej połowie 2021 roku. Wówczas przy polskiej granicy, na terytorium Białorusi, koczowały tysiące migrantów, którzy zostali zwabieni przez reżim Alaksandra Łukaszenki złudną obietnicą łatwego przedostania się do krajów Unii Europejskiej. Od tego czasu regularnie dochodzi do różnych incydentów.

Polsko-niemiecka granica. Zatrzymano 41 nielegalnych migrantów

W kolejnym krótkim komunikacie na Twitterze Straż Graniczna poinformowała, że funkcjonariusze z Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej wspólnie z niemiecką policją prowadzą działania ukierunkowane na zapobieganie nielegalnej migracji. Jak podano, przy granicy z Niemcami zatrzymano 41 nielegalnych migrantów oraz 9 osób, które zajmowały się „przerzutem osób przez Polskę do Europy Zachodniej”.

Czytaj też:

Sensacyjne doniesienia o planach Prigożyna. Szojgu mógł czuć się zagrożonyCzytaj też:

Prezydent Duda spytany o wagnerowców w Białorusi. Mówił o bezpiecznej granicy