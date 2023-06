Policja zatrzymała 36-latka. Tydzień temu uciekł z konwoju

36-latek został zatrzymany w środowe popołudnie. Poszukiwania trwały od zeszłego czwartku, kiedy to mężczyzna uciekł z przewożącego go do Sądu Rejonowego w Piasecznie konwoju. Wcześniej zaatakował pilnujących go policjantów. Jak donoszą dziennikarze portalu TVN24 do pojmania mężczyzny doszło w jednym w bloków na warszawskim osiedlu Marysin Wawerski.

Mężczyznę zatrzymano na warszawskim Wawrze

– Intensywna praca policjantów doprowadziła do miejsca ukrywania się poszukiwanego. Do zatrzymania doszło w prywatnym mieszkaniu na terenie dzielnicy Wawer – przekazała portalowi Komenda Stołeczna Policji w Warszawie. W akcji poza policjantami z warszawskiego Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób brali udział funkcjonariusze z Radomia.

36-latek uciekł z policyjnego konwoju

Do ucieczki doszło w czwartek, 22 czerwca, w podwarszawskim Piasecznie. – Doprowadzany do Sądu Rejonowego w Piasecznie z zakładu karnego w Grójcu mężczyzna zbiegł. W Piasecznie ogłoszono alarm, a na miejscu pracują policjanci z wydziału kontroli policji – informował wówczas Rafał Jeżak z zespołu prasowego komendanta wojewódzkiego policji w Radomiu. W wyniku zdarzeń jeden z policjantów trafił do szpitala. – Funkcjonariusz stracił przytomność – potwierdzał Rafał Jeżak.

Udostępnione zostało także nagranie z ucieczki.

Portal piasecznonews.pl informował, że „mężczyzna już wcześniej był karany za drobne przestępstwa, jednak – jak twierdzi policja – nie jest niebezpieczny”. Udostępniono także nagranie z zajścia, na którym dokładnie widać moment ucieczki i szarpaninę pomiędzy 36-latkiem a funkcjonariuszami.

twitterCzytaj też:

Anastazja Rubińska nie żyje. Upubliczniono kolejne nagrania z podejrzanymCzytaj też:

Incydenty przy granicy polsko-niemieckiej. Najnowszy raport SG