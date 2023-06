Nowe fakty ws. morderstwa Anastazji Rubińskiej. 32-latek trafił do więzienia o zaostrzonym rygorze

Salahuddin S. został przewieziony do więzienia Korydallos na południu Grecji w środę około godziny 23 (godz. 22 czasu polskiego). Miejsce, do którego trafił oskarżony, jest jednym z najbardziej rygorystycznych ośrodków w kraju.

To w nim przetrzymywano m.in. „czarnych pułkowników”, czyli rządzącą w Grecji w drugiej połowie XX wieku neofaszystowską dyktaturę wojskową. Tutaj także trafili terroryści z organizacji 17 Noemwriu. Więzienie słynie także z wewnętrznych spięć pomiędzy rywalizującymi ze sobą grupami etnicznymi. Podczas takiego zajścia w 2019 roku zginęła jedna osoba, a jedenaście zostało rannych.

Banglijczyk nie przyznaje się do winy

32-letniemu Salahuddinowi S. z Bangladeszu gracka prokuratura postawiła zarzuty porwania, zgwałcenia i zabójstwa Anastazji Rubińskiej. We wtorek mężczyzna był ponownie przesłuchiwany. Trwało to kilka godzin. – Nadal nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów – oświadczyła po przesłuchaniu jego adwokat Athina Fundotou. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności. Proces może potrwać nawet kilkanaście miesięcy.

Nowe dowody w sprawie morderstwa Anastazji Rubińskiej

Potwierdzeń, że to właśnie Banglijczyk zabił Anastazję nie ubywa. Wręcz przeciwnie. Wczoraj upubliczniono kolejne nagrania z monitoringu, które dodatkowo obciążają mężczyznę. Na pierwszym z nim widać, jak podejrzany w dniu zaginięcia polki jedzie na motorze z jakąś kobietą. Na drugim widać Sahuddina S., który idzie z kierunku miejsca popełnionej zbrodni.

Ujawniono także, że dzień po zaginięciu Anastazji Banglijczyk udał się do kantoru i kupił bilet do Mediolanu. „Zrobiłem coś strasznego i muszę opuścić Grecję” – brzmiała jedna z wiadomości, którą 32-latek wysłał do mieszkającego we Włoszech znajomego. Szukał także w sieci porad, jak zatrzeć ślady przestępstwa.

– Wszystkie dowody, zarówno nagrania kamer, jak i sygnały telefonów, wskazują na winę 32-letniego Banglijczyka. (…) Gdyby udało mu się uciec do Włoch, cała sprawa byłaby dużo trudniejsza – komentował George Kalliakmanis z greckiej policji.

