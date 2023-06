Oświadczenie premiera ws. migrantów. „Na posiedzeniu Rady Europejskiej zaprezentuję plan”

Podczas wystąpienia dla prasy premier Mateusz Morawiecki powiedział, że na najbliższym posiedzeniu Rady Europejskiej zaprezentuje konkretny „plan bezpiecznych granic”.

– Plan jest jasny: nie dla przymusowej relokacji imigrantów, nie dla naruszania prawa weta przez poszczególne państwa, nie dla pogwałcenia zasad podejmowania decyzji, nie dla narzucania kar ze strony Brukseli. Tak dla bezpieczeństwa, tak dla suwerenności, najlepiej chronionych granic w Europie. Europejczykiem może stać się każdy, pod warunkiem, że szanuje europejskie wartości, odrzuca przemoc i naszą cywilizację – mówił premier.

Mateusz Morawiecki dodał, że „państw członkowskich nie można pozbawiać możliwości chronienia swoich obywateli”. – Niestety część polityków z Brukseli chce dziś budowy post-narodowego kontynentu (...)– powiedział.

„Plan bezpiecznych granic”. Premier o szczegółach

Premier podkreślił, że każdy sygnał do przyjęcia nieokreślonej liczby imigrantów do Europy zachęca przemytników do przesyłania kolejnych. Wymienił też założenia planu, który zaprezentuje na posiedzeniu Rady Europejskiej. –Po pierwsze, musimy wspólnie zainwestować w skuteczne strzeżenie zewnętrznych granic Unii. Po drugie – należy zreformować Frontex tak, żeby skutecznie walczył z przemytnikami ludzi. Po trzecie – KE powinna przebudować budżet tak, aby znalazło się więcej środków na rozwój państw graniczących z UE. Koniec z tolerowaniem współpracy organizacji pozarządowych z przemytnikami ludzi– zaznaczył.

