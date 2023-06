„Niedyskrecje wyborcze”. Hennig-Kloska: Nie ma co nas dociskać jedną listą. To naciągane

Słuchanie podcastu i czytanie całości treści w dniu premiery nowego odcinka dostępne jest jedynie dla stałych Czytelników „WPROST PREMIUM”. Zapraszamy.



Podcast został zrealizowany we współpracy ze Studiem Plac.

Zapytaliśmy posłankę Polski 2050, co mówią wyborcy tej partii podczas spotkań z politykami?

– Ludzie mówią, że zmiana jest konieczna, że nie chcą wracać do tego, co było, ale też już nie mają siły na dziadostwo, które jest dzisiaj w państwie w różnych obszarach – odpowiada Paulina Hennig-Kloska.

– W Piotrkowie Trybunalskim na wizytę do endokrynologia trzeba czekać do listopada 2029 roku. Ludzie wydają rekordowe pieniądze na korepetycje swoich dzieci, które wożą od nauczyciela do nauczyciela, w zasadzie robią za taksówkarzy swoich dzieci. Na wsiach jedynym sposobem na dotarcie do lekarza w większym mieście jest pomoc sąsiedzka, jeżeli ktoś nie ma syna czy córki z samochodem – mówi posłanka Polski 2050.