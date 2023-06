Interwencja na plaży. Trwa walka o życie 13-latka

W czwartek 29 czerwca doszło do „kolejnej tragedii na plaży” w Krynicy Morskiej – poinformowała remiza.pl na Twitterze „Trwa walka o życie 13-letniego chłopca” – czytamy dalej. Sebastian Kluska, dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, poinformował, że na miejsce leci śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. W krótkim komunikacie dotyczącym sprawy nie zostały przedstawione żadne szczegóły dotyczące zdarzenia. Niewiadomą pozostają okoliczności, w jakich doszło do niebezpiecznej sytuacji.

Więcej informacji Sebastian Kluska przekazał w rozmowie z Onetem. Poinformował, że 13-latek został wyciągnięty przez służby z wody. Jego stan jest oceniany jako ciężki. Ok. godz. 14:30 chłopak był reanimowany. Dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa podkreślił, że tylko w tym sezonie na polskim wybrzeżu odnotowano już cztery śmiertelne wypadki w wodzie. – Tak jak co roku, zawsze powtarzam to samo. Bardzo proszę o rozwagę nad wodą – zaapelował.

