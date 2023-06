Ranking braku zaufania do polityków. Nowy samodzielny lider zestawienia

Andrzej Duda z wynikiem 47 proc. znalazł się na czele rankingu zaufania do polityków, przeprowadzonego przez Centrum Badania Opinii Społecznej – podała Gazeta Wyborcza. To najgorszy rezultat od 1,5 roku. Prezydent w ciągu miesiąca stracił jednak siedem punktów procentowych zaufania. Dodatkowo od momentu poprzedniego sondażu siedem pkt. proc. uczestników badania zadeklarowało brak zaufania do głowy państwa.

Nowy sondaż zaufania do polityków. Zmniejsza się różnica między Dudą i Trzaskowskim

Spadła też różnica dzieląca Dudę od kolejnego na liście Rafała Trzaskowskiego, do którego zaufanie deklaruje 42 proc. ankietowanych. Utrata trzech p.p. pozwoliła jednak zmniejszyć stratę. Miejsce na podium z 38 proc. zaufaniem utrzymał Mateusz Morawiecki.

Premier samodzielnie znalazł się na tym miejscu, bo Szymon Hołownia na przestrzeni miesiąca stracił dwa p.p. Tym razem lider Polski 2050 uplasował się ex aequo z Mariuszem Błaszczakiem, który zyskał jedno oczko względem poprzedniego sondażu.

Ranking nieufności. Podium bez zmian

Na czele niechlubnego rankingu braku zaufania znalazł się z kolei Zbigniew Ziobro z wynikiem 57 proc. Ministrowi Sprawiedliwości przybyły trzy p.p. w tej statystyce. Drugie miejsce z wynikiem 56 proc. zajął Jarosław Kaczyński. Prezes PiS zyskał dwa oczka. Z kolei Donaldowi Tuskowi nie ufa 53 proc. ankietowanych, o jeden p.p. mniej, niż miesiąc temu. We wcześniejszym sondażu wszyscy politycy mieli „solidarnie” po 54 proc. braku zaufania.

Sondaż przeprowadzono od 5 do 18 czerwca 2023 r. w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej, imiennej próbie 1 054 dorosłych mieszkańców Polski metodami CAPI, CATI i CAWI. Próbę wylosowano z rejestru PESEL. Każdy uczestnik sondażu sam wybierał, jaką metodą chce przeprowadzić badanie. Ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę.



Czytaj też:

Spada poparcie dla partii politycznych. Wyjątkiem LewicaCzytaj też:

Bezpieczny Kredyt 2 proc. od 3 lipca. 60 proc. Polaków nie słyszało o programie