Ojciec Anastazji Rubińskiej o pogrzebie. „To dla nas ogromna ulga”

„Fakt” ustalił, że prokuratura sprowadzi do Polski ciało Anastazji Rubińskiej. Śledczy chcieliby to zrobić do końca tygodnia. – Kontaktował się z nami prokurator i pytał, na jakim cmentarzu chcemy pochować Anastazję – zdradził portalowi ojciec 27-latki. – To dla nas ogromna ulga, bo ten przewóz zwłok nas bardzo martwił. Nie byłoby nas stać na takie koszty – skomentował Andrzej Rubiński.

Ojciec Polki wyjaśnił, że rodzina chce sama zorganizować pogrzeb 27-latki. Anastazja Rubińska zostanie pochowana w grobie swojej babci. – Na cmentarzu nie było miejsc, proponowano nam groby po likwidacji, ale nie chcieliśmy, by leżała w obcym grobie, a z babcią może leżeć – mówił z wielkim trudem Andrzej Rubiński.

Pogrzeb Anastazji Rubińskiej. Nowe informacje od ojca 27-latki

Anastazja zostanie pochowana na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu. Na 14 lipca wyznaczono wstępną datę pogrzebu, ale wszystko będzie zależeć od działań prokuratury i tego kiedy rodzina otrzyma ciało 27-latki. Bliscy Anastazji Rubińskiej zdecydowali, że zostanie ona pochowana w trumnie. Nie będzie skremowana.

– Możemy już tylko ją godnie pochować i mieć ją tu blisko siebie. I żeby sprawca albo sprawcy ponieśli odpowiedzialność. Już tylko na tym nam zależy. To dla nas strasznie trudne. Żona bardzo się zamartwia i jej chłopak też, wszyscy zastanawiają się, czy można było coś zrobić więcej, żeby uratować Anastazję – podsumował ojciec Polki.

Śledczy sprawdzili Facebooka Salahuddina S.

Salahuddin S. został oskarżony o uprowadzenie, zabójstwo z premedytacją i zgwałcenie 27-latki. Pracownikom laboratorium kryminalistycznego udało się odzyskać kolejne dane z telefonu 32-latka. Wynika z nich m.in., że Banglijczyk musiał wcześniej widzieć Anastazję Rubińską, albo mieć z nią wspólnych znajomych na Facebooku. Kilka dni przed morderstwem Salahuddin S. dodał Polkę do znajomych, ale już po zbrodni usunął.

Czytaj też:

Kryminolożka o sprawie Anastazji: Mężczyźni obwiniający ofiarę z Kos, mają problem z autonomią kobietCzytaj też:

Nowe fakty obciążają Salahuddina S. „Zrobiłem coś strasznego”