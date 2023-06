Uprawnienia krwiodawców ulegną zmianie. Koniec ze zniżkami na przejazdy pociągami

Ulga na PKP nie była stałym przywilejem nadanym dawcom krwi. Została ona wprowadzona w ramach tzw. ustawy covidowej. Przysługiwała każdemu, kto oddał co najmniej 3 donacje krwi lub osocza po przejściu COVID-19.

Kiedy pojawiła się ulga na PKP dla krwiodawców?

Ustawa covidowa weszła w życie w styczniu 2021 roku. Wymienione w niej były tymczasowe przywileje honorowych dawców krwi. Jednym z nich był dodatkowy dzień wolny od pracy. Drugim 33-procentowa zniżka na przejazdy koleją. Otrzymywali ją jedynie ci, którzy w czasie pandemii oddali co najmniej 3 razy krew pełną lub osoczę po przejściu infekcji koronawirusowej. Takim osobom wystawiano specjalny dokument w regionalnym centrum krwiodawstwa. Upoważniał on do tańszych przejazdów jednorazowych przez maksymalnie pół roku od momentu wystawienia zaświadczenia.

Dlaczego zniesiono ulgę PKP dla krwiodawców?

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło, że 1 lipca zostanie zniesiony stan zagrożenia epidemicznego. Wszystkie zasady zawarte w tzw. specustawie covidowej przestają obowiązywać. Honorowi dawcy krwi tracą więc prawo do 33-procentowej zniżki na przejazdy PKP. Dla niektórych to spore rozczarowanie. Szczególnie, że sugerowano pozostawienie zniżki jeszcze przez pewien okres – co najmniej do końca sezonu urlopowego.

Co przysługuje honorowym dawcom krwi?

Po zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego, czyli od 1 lipca, krwiodawcy tracą jedynie zniżkę na kolej. Inne przywileje pozostają bez zmian. A co przysługuje honorowemu dawcy krwi? Po oddaniu krwi lub jej składników dawca otrzymuje posiłek regeneracyjny oraz dwa dni wolne od pracy czy nauki. Oprócz tego jest uprawniony do otrzymania:

ulgi podatkowej z tytułu darowizn przekazanych na cele krwiodawstwa;

zwrotu kosztów dojazdu do najbliższego punktu poboru krwi.

Istnieje również pakiet dodatkowych nagród dla zasłużonych honorowych dawców krwi. Zostają nimi:

kobiety, które oddały łącznie 5 litrów krwi;

mężczyźni, którzy oddali łącznie 6 litrów krwi.

Takie osoby mogą skorzystać ze zniżek na konkretne leki. Dodatkowo nie obowiązuje ich kolejka do lekarza czy w aptece. Można uzyskać również specjalną odznakę przyznawaną bezpośrednio przez Ministra Zdrowia. Przysługuje ona każdemu, kto oddał 20 litrów krwi.

