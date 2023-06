Jacek Majchrowski bez wotum zaufania. Kraków będzie mieć nowego prezydenta?

Majchrowskiemu do otrzymania wotum zaufania zabrakło dwóch głosów. Za jego udzieleniem głosowało 20 radnych, przeciw było dziewięciu. Jeden był nieobecny a 13 się wstrzymało. To i tak wynik lepszy niż przed rokiem. Wtedy poparło go tylko 15 z 43 radnych. Ten wynik otwiera przed radnymi nową możliwość – rozpisanie referendum ws. odwołania prezydenta Krakowa.

W zeszłym roku żółta kartka, w tym pomarańczowa

Choć w ostatnich wyborach Jacka Majchrowskiego poparła Platforma Obywatelska, to radni nie są wybitnie zadowoleni z jego pracy. Poza nielicznymi wyjątkami zarówno przed rokiem, jak i teraz, wstrzymywali się od głosu. Podczas zeszłorocznego głosowania radny PO Tomasz Daros mówił, że, używając terminologii piłkarskiej, „nie chcieli pokazać prezydentowi czerwonej, a żółtą kartkę”.

W środę w radnych Platformy uderzył Jacek Bednarz. Radny należy do popierającego prezydenta stowarzyszenia Przyjazny Kraków. – Krakowianie wybierali Jacka Majchrowskiego nie bez powodu. Teraz też zasłużył na wotum zaufania, a nie na żółte, czerwone czy pomarańczowe kartki – mówił.

Referendum? Niemal niemożliwe

Taki wynik otwiera przed radnymi prawne możliwości zorganizowania referendum ws. odwołania Jacka Majchrowskiego ze stanowiska prezydenta Krakowa. Byłoby to coś zaskakującego, ponieważ rządzi on miastem nieprzerwanie od 2002 roku, a przez lata wygrywał m.in. z Andrzejem Dudą, Ryszardem Terleckim, Zbigniewem Ziobrą i Janem Rokitą.

Większość radnych takiego rozwoju wydarzeń nie planuje. Wniosku o referendum nie przewidują także, choć wstrzymujący się regularnie od wotum zaufania, radni Platformy Obywatelskiej. – PO na pewno nie będzie szła w tym kierunku i nigdy nie doprowadzi do tego, by oddać Kraków w ręce komisarza Prawa i Sprawiedliwości – zapewniał Szczęsny Filipiak. – Wniosków referendalnych, gdyby się pojawiły, nikt nie zamierza popierać – uspokajał Dominik Jaśkowiec.

Jeśli dodać do głosujących za wotum zaufania radnych głosy wstrzymującej się Platformy, to poparcie dla Majchrowskiego byłoby zdecydowane. Patrząc na fakt, że nawet przy okazji środowego głosowania z szeregów klubu Prawa i Sprawiedliwości wyłamało się pięć osób, wystarczy dotrwać do najbliższych wyborów samorządowych. Te już za rok.

Czytaj też:

Kiedy wybory parlamentarne? Andrzej Duda o „bardzo prawdopodobnej dacie”Czytaj też:

AgroUnia zaskoczyła nowym koalicjantem. Gowin jest „passé”