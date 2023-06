Anastazja Rubińska nie żyje. Ojciec 27-latki o nowych doniesieniach. „On chciał ją zgwałcić i zabić”

Ciało 27-letniej Anastazji do Polski ma trafić w najbliższych dniach. Jeżeli proces ten przebiegnie sprawnie, to pogrzeb zamordowanej dziewczyny mógłby odbyć się 14 lipca. – Prokuratura obiecała, że sprowadzi ciało Anastazji do Polski. Nie wiemy jeszcze, kiedy to nastąpi. Szczegółów nie podawali – mówił Andrzej Rubiński.

Pogrzeb zamordowanej Anastazji odbędzie się we Wrocławiu

Rozmówca Onetu podkreślał, że czynności śledczych mogą potrwać do kilku dni, w Polsce bowiem ciało jego córki ma zostać skierowane na kolejną sekcję. – Wszystko zależy od prokuratury. Jak już będzie ciało, będziemy szukać firmy pogrzebowej. Pochowamy ją we Wrocławiu, ale nie wiemy jeszcze, na którym cmentarzu – przekazał.

Rubiński ujawnił też za greckimi mediami nowe ustalenia ze śledztwa. Powiedział dziennikarzom, że jego córka miała mężczyznę z Bangladeszu w znajomych na Facebooku. Podejrzany o morderstwo usunął później to połączenie. Miał też sprawdzać w wyszukiwarce, jak zmylić policję, usunąć dane z telefonu, usunąć odciski palców i uniemożliwić identyfikację zwłok.

Morderca Anastazji kasował dane z jej telefonu

– Podobno jak ten Banglijczyk dostał się do jej telefonu, to też polikwidował jej jakieś wiadomości i zdjęcia. A może Anastazja zrobiła mu zdjęcie przed śmiercią i on je skasował? Mogło tak być. Może w ten sposób chciała się zabezpieczyć. Wcześniej przecież wysłała chłopakowi link ze swoją lokalizacją – przekazał.

– Jak łączę te wszystkie wiadomości z greckiej prasy, to wychodzi na to, że poznali się wcześniej na Facebooku, on jej coś obiecał załatwić i umówili się w mieście – mówił. – Nie wiem, jakie kroki podejmuje grecka prokuratura, ale powinni po komórce tego mężczyzny prześledzić, z kim rozmawiał i gdzie się logował i powinni prześwietlić całe to towarzystwo, które spotkała Anastazja – dodawał. – On chciał ją zgwałcić i zabić. I to mu się udało. Wiem, że jej nie ma i już nie będzie. Odeszła moja najukochańsza córeczka – podsumował.

Nowe fakty obciążają Salahuddina S. „Zrobiłem coś strasznego”