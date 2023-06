Wskoczył do rzeki, by ratować czworonożnego przyjaciela. 49-latek utonął

Do tragedii doszło w czwartkowy wieczór, 29 czerwca, w Krakowie.

Chciał uratować swojego psa

49-letni mężczyzna wskoczył do Wisły w pobliżu stopnia wodnego Przewóz, który znajduje się na pograniczu dzielnic Nowa Huta i Podgórze.

– Wskoczył do rzeki, aby ratować swojego psa – poinformował w rozmowie z Polską Agencją Prasową podkom. Piotr Szpiech, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.

49-latek utonął, pies przeżył

49-latek nie miał praktycznie żadnych szans na przeżycie – został wciągnięty przez wir pod powierzchnię wodę. Na miejsce zdarzenia skierowano policjantów z komisariatu wodnego oraz płetwonurków ze straży pożarnej.

Mężczyzna został wyłowiony z wody po upływie ok. półtorej godziny. Niestety, w takiej sytuacji podjęcie przez służby reanimacji było jedynie formalnością.

Pies zmarłego zdołał utrzymać się na powierzchni i dzięki pomocy świadków wydostał się na brzeg. Krakowska policja wszczęła już postępowanie, która ma ustalić wszelkie okoliczności tej tragedii.

W Kaliszu utonęła 42-latka

Przypomnijmy, że we wtorek, 27 czerwca, w centrum Kalisza doszło do kolejnej tragedii. Utonęła 42-letnia kobieta, która wskoczyła do rzeki, aby ratować swojego syna.

Co należy zrobić w sytuacji, gdy zauważymy, że ktoś tonie?

wezwij pomoc, dzwoniąc na numer alarmowy 112

oceń sytuację i wybierz najbezpieczniejszą metodę akcji ratunkowej

rzuć tonącemu przedmiot umożliwiający utrzymanie się na wodzie, np. gumową piłkę, materac, koło, kij, w ostateczności nawet ubranie

jeśli potrafisz, idź lub płyń tonącemu na ratunek, zabierając ze sobą przedmiot ułatwiający utrzymywanie się na wodzie

podpłyń do tonącego od tyłu, by uniemożliwić mu chwyty, które mogłyby ograniczyć Twoje ruchy

na pierwszym miejscu stawiaj zawsze swoje bezpieczeństwo! Martwy ratownik nikogo już nie uratuje

jeśli nie potrafisz ratować tonącej osoby, zapamiętaj miejsce, w którym zniknęła pod powierzchnią wody, by wskazać je ratownikom.

