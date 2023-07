W sobotę 1 lipca Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz odwiedzili Rybnik, gdzie w czasie spotkania otwartego przekonywali wyborców do oddania głosu na Trzecią Drogę, która ma być jedyną szansą na dobre zmiany i alternatywą dla „starej polityki”, gdzie główne role odgrywają Prawo i Sprawiedliwość oraz Koalicja Obywatelska.

Szymon Hołownia: My proponujemy sensowne rozwiązania dla wszystkich, bez skutków ubocznych

Lider Polski 2050 krytykował polityczne licytacje na obietnice wyborcze. – Co chwilę jacyś politycy mówią, jak rozrzucać pieniądze z helikoptera. Nikt uczciwie nie mówi o tym, skąd te pieniądze powinny się wziąć. One biorą się z podatków z tego, co wypracowują ludzie – podkreślił Szymon Hołownia.

– Dzisiaj pogarda dla pracy, ten brak szacunku dla naszego wysiłku, jest tak dojmujący, niestety nie tylko u jednej siły politycznej, że ktoś temu powinien powiedzieć dość, przeciwstawić się. Jednocześnie nie opowiadając takich bzdur, jak opowiadają niektórzy, obiecując państwo bez podatków, z bonem zdrowotnym, a w pakiecie dołączając całkowity zakaz aborcji, rozwody udzielane przez biskupa, bicie dzieci i wyprowadzenie Polski z Unii Europejskiej. My proponujemy sensowne rozwiązania dla wszystkich, bez skutków ubocznych – kontynuował polityk.

Lider Polski 2050 krytykował opóźnienie transformacji energetycznej i mówił o „idiotycznych przepisach szkodników, które blokują powstawanie elektrowni wiatrowych i słonecznych”. – Nie jestem w stanie powiedzieć, że w 2030 roku miks energetyczny będzie zielony, bo nie będzie ze względu na opóźnienia. Jesteśmy wciąż w stanie wywalczyć rok 2050 jako neutralny klimatyczny, choć będzie strasznie trudno. Wszystko powinno być temu podporządkowane – stwierdził Szymon Hołownia.

Kosiniak-Kamysz docenił „odwagę” Hołowni. „Będziesz miał więcej tych, którzy będą z ciebie kpić”

W czasie spotkania z mieszkańcami Rybnika Władysław Kosiniak-Kamysz o swoim koalicyjnym partnerze wypowiadał się w samych superlatywach. Zwrócił uwagę na to, że przejście z medialnego świecznika do polityki może się na różnych płaszczyznach wiązać ze stratami, ale liczy się inny cel.

– Jaką trzeba mieć odwagę i determinację, żeby zostawić w tyle dobre pieniądze, wielką popularność, bycie de facto powszechnie lubianym i pójść ze swoimi poglądami walczyć o zieloną energię, o osoby niepełnosprawne, o lepszą przyszłość dla swoich dzieci, o Polskę normalną. To się nie wszystkim spodoba, będziesz miał więcej tych, którzy będą z ciebie kpić. Nie będziesz zarabiał takich pieniędzy, nie będziesz tak popularny, ale na końcu drogi zwyciężysz, jeśli masz taką odwagę. Szymon taką odwagę pokazał i ma ją do dzisiaj – powiedział lider PSL.

