Nie żyje 2-miesięczna Jagoda. Dziewczynka trafiła do szpitala z krwiakami mózgu

Prokuratura Rejonowa w Koszalinie skierowała do tamtejszego sądu rejonowego akt oskarżenia przeciwko rodzicom Jagody z Darłowa – podał tvn24.pl. Rodzice zostali oskarżeni o to, że 18 czerwca 2019 roku przyczynili się do ciężkich obrażeń mózgu u 2-miesięcznej wówczas córki i w efekcie – jej śmierci.

– Ojciec, Adam K., oskarżony jest o to, że, mając obowiązek opieki nad swoim dzieckiem, sam znajdując się w stanie po spożyciu alkoholu i pod wpływem substancji psychotropowych w postaci amfetaminy, w wyniku silnego potrząsania dzieckiem spowodował ciężkie obrażenia ciała w postaci krwiaków mózgu – poinformował prokurator Ryszard Gąsiorowski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

Zmarła 2-miesięczna Jagoda. Rodzice usłyszeli zarzuty

Adam K. ukrywał się, bo był poszukiwany listem gończym w związku z koniecznością odbycia kary pozbawienia wolności. Z ustaleń prokuratury wynika, że mężczyzna nie wezwał pomocy, gdy zdał sobie sprawę z tego, że stan zdrowia dziecka się pogorszył, przez co opóźnił udzielenie mu pomocy. Dziewczynka trafiła do szpitala w Koszalinie po powrocie matki do domu, która powiadomiła pogotowie. Dziecka nie udało się uratować.

Jak podał tvn24.pl, Adamowi K. grozi 17 lat więzienia. Mężczyzna nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów. Usłyszał także zarzut, który dotyczy innej sprawy – kradzieży dwóch kamer monitoringu w warunkach recydywy. Daria B., matka Jagody, usłyszała zarzut pozostawienia dziecka pod opieką ojca, który spożywał alkohol i ukrywał się przed organami ścigania. Kobieta nie przyznaje się do winy. Przekonuje, że wyszła ze starszym dzieckiem na zakupy i nie pomyślała wówczas, że ojciec nie będzie w stanie należycie zaopiekować się 3-miesięczną dziewczynką. Daria B. może spędzić pięć lat w więzieniu.

