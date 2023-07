PiS chce zmian w ustawie o referendum. Posłowie złożyli projekt

Jak wynika z informacji na stronie parlamentu projekt nowelizacji ustawy o referendum ogólnokrajowym autorstwa posłów Prawa i Sprawiedliwości trafił do Sejmu w piątek 30 czerwca. Tego samego dnia został skierowany do zaopiniowania przez Biuro Legislacyjne oraz Biuro Analiz Sejmowych. Przedstawicielem wnioskodawców jest poseł Paweł Hreniak.

PiS chce zmian w ustawie o referendum

Proponowana przez PiS zmiana przepisów ma umożliwić przeprowadzanie referendum w tym samym dniu, w którym odbywają się wybory do Sejmu i do Senatu, wybory prezydenckie lub wybory do Parlamentu Europejskiego.

Nowelizacja zakłada przede wszystkim ujednolicenie godzin głosowania – wskazano, że przeprowadza się je w godzinach określonych w kodeksie wyborczym. „Proponowane rozwiązania wpłyną na obniżenie kosztów przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego” – wskazali wnioskodawcy w uzasadnieniu nowelizacji.

Państwowa Komisja Wyborcza wyjaśniła już, że art. 90 ustawy o referendum ogólnokrajowym „jednoznacznie przesądza o tym, że referendum ogólnokrajowe może zostać przeprowadzone w tym samym dniu, w którym odbywają się wybory”. Jak wskazano, w przypadku przeprowadzenia referendum w dniu wyborów „głosowanie przeprowadza się w obwodach głosowania utworzonych dla właściwych wyborów i na podstawie spisów wyborców sporządzonych dla tych wyborów”.

Zapowiedź Jarosława Kaczyńskiego

15 sierpnia w Sejmie prezes PiS Jarosław Kaczyński oświadczył, że potrzebne jest referendum w sprawie relokacji uchodźców i zapowiedział, że jego partia je zorganizuje. Lider partii rządzącej nie wskazał wówczas terminu. Media ustaliły, że miałoby ono odbyć się w dniu wyborów parlamentarnych.

O konieczności przeprowadzenia referendum w sprawie relokacji uchodźców mówili też w poniedziałek na konferencji w Sejmie politycy PiS. – Tylko wtedy, gdy będzie ono wiążące, będzie wiązało ręce każdej władzy od lewa do prawa i będzie zobowiązywało rządzących do tego, aby nie podpisywać się pod przymusową relokacją proponowaną przez Unię Europejską – przekonywał rzecznik PiS Rafał Bochenek.

Rzecznik PiS: Przygotowujemy się do referendum

Polityk zapowiedział, że szczegóły dotyczące procedury i pytania referendalnego zostaną przedstawione „w najbliższym czasie”. – Potrzebujemy jeszcze trochę czasu – dodał. Zaznaczył też, że nie ma jeszcze decyzji co do tego, kiedy referendum miałoby się odbyć. – Przygotowujemy się. Na pewno będzie w odpowiednim terminie – powiedział Bochenek.

