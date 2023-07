Brutalny atak na zagraniczną blogerkę w centrum Wrocławia. „Jesteś na mojej dzielnicy, k***a”

Do zdarzenia doszło 30 czerwca przy ulicy Powstańców Śląskich we Wrocławiu. Pracująca na co dzień w stolicy województwa dolnośląskiego nauczycielka pochodząca z Filipin, która prowadzi także bloga Filipinka w Polsce, została zaatakowana słownie, a później fizycznie przez nieznaną kobietę.

Wrocław. Brutalny atak na zagraniczną blogerkę

Do sieci trafił klip, na którym pokazano dokładny przebieg zajścia. Na nagraniu widać, że agresorka używała wobec kobiety niecenzuralnych słów, groziła jej śmiercią i popychała.

– Jesteś na mojej dzielnicy k***a, wiesz o tym? Nienawidzę was k***a! Za to, że jesteście okrutni i źli. Dopóki nie pójdę do domu, to tu stój k****a, bo cię zabiję! – między innymi takie słowa wykrzykiwała kobieta w stronę cudzoziemki. Ta dopytywała po angielsku, co takiego zrobiła.

Po kilkudziesięciu sekundach słownych ataków Polka zaczyna oddalać się od Filipinki, ale po chwili ponownie wyzywa młodą kobietę.

Zarzuty dla agresorki

Policja przekazała, że atak miał nie tylko charakter słowny, ale też fizyczny. – Zatrzymana 48-letnia kobieta, przechodząc obok poszkodowanej, zaatakowała ją. W pewnym momencie popchnęła ją i wymierzała cios w głowę Filipinki, po czym odwróciła się i odeszła z miejsca zdarzenia. Najprawdopodobniej był to atak na tle narodowościowym. W tej sprawie zarzuty będzie stawiać prokuratura – poinformował mł. asp. Rafał Jarząb z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Funkcjonariusze postawili 48-letniej kobiecie zarzut z art. 257 kodeksu karnego, który dotyczy napaści z powodu ksenofobii, rasizmu lub nietolerancji religijnej. Oznacza to, że grozi jej do trzech lat pozbawienia wolności. Co więcej, do sądu trafił także wniosek o tymczasowy areszt dla 48-latki.

