Janina Ochojska w obronie migrantów. „Pushback jest nielegalny”

Janina Ochojska – założycielka i prezes Polskiej Akcji Humanitarnej, od 2019 r. europosłanka KO jest niezmiennie zaangażowana w kwestię migrantów, którzy koczują w lasach przy granicy z Polską. Wielokrotnie wchodziła też w ostrą publiczną polemikę z władzami RP w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom.

W poniedziałek zamieściła fotografię z otwarcia wystawy „Pushback jest nielegalny. Pomoc jest legalna” na wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego. Wystawa towarzyszy corocznej konferencji IMISCOE (International Migration Research Network), interdyscyplinarnej sieci naukowców w dziedzinie migracji. W jej skład wchodzą 63 instytutu badawczych z różnych krajów na całym świecie i z różnych dyscyplin, m.in. socjologii i ekonomii.

Tę samą nazwę nosiła wystawa, którą prezes PAH zorganizowała w Parlamencie Europejskim. „Pushback” to „zestaw środków państwowych, za pomocą których uchodźcy i migranci są zmuszani do powrotu przez granicę – zazwyczaj natychmiast po jej przekroczeniu”. W maju pisaliśmy we „Wprost” o toczącej się sprawie trzech Afgańczyków, którzy ubiegają się o odszkodowanie za bezprawne wyrzucenie ich za granicę z Białorusią.

Ochojska o referendum ws. uchodźców, „Nic nie warte”

Niedawno w programie „Czaban robi raban” Janina Ochojska skrytykowała inicjatywę PiS w sprawie przeprowadzenia referendum poświęconego przyjmowaniu uchodźców.

– Zapomnijcie o referendum, to w ogóle jest nic nie warte, dlatego, że nie ma nad czym „referendować”. Sprawa jest oczywista. Polska nie musi, chociaż ja osobiście chciałabym, żeby przyjęła te 1800 czy tam 1900 migrantów czy uchodźców tutaj do nas (...) Jest dla mnie oczywiste, że PiS wykorzystuje sprawę migracji do tego, żeby znowu wzbudzić w nas strach, że pokazać, jakim zagrożeniem są migranci – powiedziała europoseł KO.

