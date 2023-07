Krakowska radna oburzona zachowaniem turystów. Pokazała nagranie

W niedzielę 2 lipca radna Małgorzata Jantos zamieściła na Facebooku nagranie, pokazujące niewybredną zabawę grupy turystów. Na filmie widzimy półnagich turystów, którzy skaczą w kałużę ku uciesze świadków. Niewielki tłumek wiwatuje przy tym i nagradza mężczyzn brawami, a wszystko okraszone jest śmiechami uczestników zabawy i osób postronnych.

Radna oburzona zabawami zagranicznych turystów w Krakowie

„Przekopiowałam filmik. I oczywiście zapytam, gdzie była straż miejska. To są turyści, o których zabiegamy!” – grzmiała krakowska radna. „Może ktoś z Państwa wie kiedy i o której godzinie miało miejsce” – pytała dalej. „Już mam informację: zdjęcie sprzed miesiąca. Straż miejska oczywiście o tym wiedziała i interweniowała” – odpowiedziała sama na własne pytania Jantos.

W dalszej części wpisu lokalna polityk wezwała do wprowadzenia dodatkowych opłat dla gości spoza Krakowa. „Dlatego wciąż zabiegam o to, aby była opłata turystyczna. Jesteśmy chyba jedynym krajem, w którym w miejscach o szczególnych walorach nie ma opłaty turystycznej. Ostatnio taką opłatę uiszczałam na Sycylii. Oczywiście to nie zmniejszy takich wybryków chamskich pijanych Anglików, ale przynajmniej coś zapłacą (może na zwiększenie ilości straży miejskiej)” – zasugerowała.

Internauci oburzeni zachowaniem zagranicznych turystów

Pierwotnie film wrzucił na swoim profilu mieszkaniec Krakowa, który podkreślał, że turyści, rzekomo z Anglii, zabawiali się w ten sposób na Rynku Głównym w Krakowie obok bazyliki Najświętszej Maryi Panny. Oburzenie wyrażali również inni internauci, komentując zdarzenie na Facebooku. „Kraków zdziczał od »turystów« z Anglii, Holandii. Przyjeżdżają, chleją w opór, zachowują się skandaliczne i są bezkarni” – zwracała uwagę Magdalena.

facebookCzytaj też:

Tragedia w Krakowie. Ciężarówka śmiertelnie potrąciła mężczyznę na wózkuCzytaj też:

Sąd utrzymał karę dla Jerzego Stuhra. Ile musi zapłacić aktor?