Kolejny incydent na misji w Kosowie. Polacy mieli pobić się o koleżankę z Włoch

Pod koniec czerwca doszło do incydentu z udziałem trzech polskich policjantów służących na misji w Kosowie. RMF FM informowało wówczas, że po zakończeniu zmiany funkcjonariusze samowolnie opuścili jednostkę bez żadnych dokumentów i przeszli na serbską stronę kosowskiej Mitrowicy, gdzie zostali zatrzymani przez miejscowych policjantów. Według nieoficjalnych ustaleń doszło do awantury z lokalnymi mieszkańcami, która omal nie przerodziła się w zamieszki.

Ostatecznie Polacy zostali odwiezieni do miejsca zamieszkania, a następnie wrócili do kraju samolotem, który czekał na powrót do Polski zmiany kontyngentu.

Bójka między oficerami. Poszło o koleżankę z korpusu

Do kolejnego incydentu doszło 2-3 tygodnie przed tamtym zdarzeniem. RMF FM dowiedziało się, że między oficerami z dowództwa polskiej zmiany wywiązała się bójka. Szef jednego z pionów polskiej misji pobił się ze swoim zastępcą. Policjanci mieli się pokłócić o koleżankę z włoskiego korpusu. Obaj odmówili jednak złożenia skargi na drugiego uczestnika awantury, nikt nie odniósł obrażeń. Komenda Główna Policji przekazała, że nie było powodów do wszczęcia postępowań dyscyplinarnych wobec funkcjonariuszy.

Po czerwcowym incydencie, gdy policjanci samowolnie opuścili jednostkę, siły międzynarodowe obawiały się, że może dojść do kolejnych zamieszek. Instytucja dowodząca międzynarodową misją sporządziła raport z zatrzymania polskich antyterrorystów. Wobec mężczyzn wszczęto postępowania wyjaśniające.

Są już jego wyniki. Onet informował, że po przejściu na serbską stronę miasta policjanci pili alkohol z miejscowymi znajomymi, a ich zachowanie mogło doprowadzić do wzrostu napięć między Serbami a Albańczykami. Polska policja w reakcji na doniesienia zapewniła, że nie doszło do zatrzymania naszych funkcjonariuszy. Zaprzeczyła też groźbie zagrożenia zamieszek.

