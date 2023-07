„Jak oni kłamią”. Zadebiutował program TVP Info, który uderza w TVN

TVP Info 3 lipca wyemitowano pierwszy odcinek codziennej audycji „Jak oni kłamią”. To program, w którym publiczny nadawca ma opowiadać o rzekomych „kłamstwach, półprawdach i manipulacjach” TVN. Grafika promująca „Jak oni kłamią” przypomina logo „Faktów” TVN. Średnia widownia 13-minutowej emisji wyniosła 356 tys. osób, co przełożyła się na 3,75 proc. udziału w rynku wśród wszystkich widzów – podał portal Wirtualne Media.

Przez minutę audycję „Jak oni kłamią” śledziło 550 tys. osób w grupie powyżej czwartego roku życia. Z kolei na YouTube obejrzało go 55 tys. osób. Pierwszy odcinek programu poprowadził Adrian Klarenbach. – Będziemy tutaj prostować kłamstwa i niedopowiedzenia, manipulacje TVN oraz to, co chcą przed swoimi widzami ukryć w tej stacji. Witamy w polskich mediach – powiedział na początku wydania pracownik TVP Info.

„Jak oni kłamią”. Co znalazło się w pierwszym odcinku programu TVP Info?

W pierwszym odcinku „Jak oni kłamią” pojawiła się informacja, że „w relacji TVN z otwarcia tunelu pod Świną nie było mowy o sukcesie Polski i szansach dla mieszkańców”. TVP Info miało również pretensje do TVN o wymienienie, że za pieniądze z KPO można by zbudować 173 tunele oraz że tunel pod Świną został wybudowany ze środków unijnych, „tak jakby unijne środki nie pochodziły ze składek m.in. polskich podatników”.

TVN-owi wytknięto również brak informacji o programie Bezpieczny Kredyt 2 procent. Drugi odcinek poprowadziła Monika Borkowska. Prowadzących „Jak oni kłamią” ma być jednak znacznie więcej. Kierownik TVP Info Samuel Pereira nawiązując do powodów powstania programu podkreślił, że „okazało się, że jeden program ‘Fakty i kłamstwa’ to za mało”.

TVP Info uderza w TVN. Wykorzystało nieprawdziwą informację

W zapowiedzi cyklu TVP Info „Jak oni kłamią” zarzucono TVN wspieranie opozycji. Podano nieprawdziwą informację, jakoby Piotr Kraśko zachęcał do udziału w marszu opozycji zorganizowanym 4 czerwca. W rzeczywistości dziennikarz wyjaśnił, że w dniu demonstracji na jednym z profili społecznościowych zwolenników Platformy Obywatelskiej wykorzystano jego wizerunek bez zgody. Kraśko tłumaczył, że zamierza tylko relacjonować marsz.

Czytaj też:

Starcie dziennikarza TVP Info z posłanką. „Wyjątkowo jest pan dzisiaj złośliwy”, „Brzmi jak groźby, mniej więcej”Czytaj też:

Dlaczego TVP nie pokazała marszu 4 czerwca? Rzecznik rządu tłumaczył, że nie ma obowiązku