Wnuk znęcał się nad babcią i zastraszał rodzinę. Policjantom „łzy same cisnęły się do oczu”

W miniony weekend policja z Wyszkowa (woj. mazowieckie) otrzymała informację o wszczęciu przez pijanego wnuka awantury ze swoją 80-letnią babcią, która nie może chodzić. Funkcjonariusze udali się na miejsce zdarzenia, gdzie ustalili, że 34-latek od dłuższego czasu „znęca się psychicznie i fizycznie nad kobietą, jest wobec niej agresywny oraz wyzywa ją i poniża”.

Wnuk znęcał się nad niepełnosprawną babcią. Mówił, że „już dawno powinna zdechnąć”

Mężczyzna mówił do 80-latki, że „już dawno powinna zdechnąć”. Na ciele kobiety były liczne siniaki. Wnuczek zniszczył też babci telefon komórkowy, aby ta nie mogła powiadomić policji. 80-latka nie mogła również słuchać radia, pomimo że sam 34-latek głośno słuchał muzyki. Rodzina seniorki była zastraszana, a każdy, kto stawał w jej obronie, był wyzywany, albo bity.

Wnuk wyjadał także jedzenie, które było przeznaczone dla babci. Kobieta bała się i cierpiała, ale tłumaczyła sobie, że 34-latek „też musi jeść”. Mężczyzna nie chciał się również wyprowadzić. Stwierdził, że w domu jego matki „nie było wygodnej toalety”. Policja podkreśliła, że wszyscy się bali 34-latka i byli bezradni. Funkcjonariusze dodali, że „już dawno nie spotkali się z tak brutalnym traktowaniem ze strony członka rodziny i łzy same cisnęły się do oczu”.

34-latek tymczasowo aresztowany. Grozi mu 5 lat więzienia

Wnuk został odizolowany od babci i trafił do policyjnej celi. W momencie zatrzymania miał ponad dwa promile alkoholu w organizmie. Kolejnego dnia usłyszał prokuratorski zarzut znęcania się nad seniorką. Grozi za to pięć lat więzienia. We wtorek Sąd Rejonowy w Wyszkowie przychylił się do wniosku o tymczasowe aresztowanie mężczyzny. Policja zapowiada, że wobec osób stosujących przemoc będzie egzekwować zasadę zero tolerancji.

