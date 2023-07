Tusk obrońcą polskich granic. Dlaczego naprawdę powiedział to, co powiedział?

Od kilku dni świat polityczny żyje nagraniem Donalda Tuska na temat migrantów. I pewnie jeszcze trochę pożyje, bo wystąpienie byłego premiera i eks-szefa Rady Europejskiej szło bardzo w poprzek jego wcześniejszych poglądów na temat przyjmowania migrantów do Polski. Tak bardzo, że wielu komentatorów ciągle zastanawia się, dlaczego Tusk powiedział to, co powiedział.

Lider Platformy Obywatelskiej wygłosił oświadczenie, z którego w skrócie wynikało, że PiS sprowadza do Polski migrantów z krajów muzułmańskich, stwarzając zagrożenie dla obywateli naszego kraju, a Platforma, gdy dojdzie do władzy, ukróci ten proceder. Przy tej okazji Tusk wspomniał o zamieszkach we Francji po zastrzeleniu przez policjanta nastolatka uciekającego przed kontrolą drogową i o zabójstwie młodej Polski na wyspie Kos, co chyba miało być przykładem na zagrożenia stwarzane przez muzułmańskich migrantów. Każdy, kto choć pobieżnie śledzi informacje wie, że w tym wystąpieniu wszystko zostało wymieszane i wrzucone do jednego kotła. Migranci przyjeżdżający do legalnej pracy zostali sklejeni z uchodźcami, którzy dostają się na dziko do Europy i Unia chce ich przymusowo relokować oraz z zamieszkami wywołanymi przez sfrustrowane trzecie pokolenie migrantów we Francji. Migranci jak kobiety dające w szyję Ten zaskakujący dla wyborców Donalda Tuska spot był trochę w stylu Jarosława Kaczyńskiego, gdy mówił o młodych kobietach „dających w szyję”.