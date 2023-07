Ciało młodego mężczyzny w parku we Wrocławiu. Miał worek na głowie

W środę 5 lipca rano w parku niedaleko ulicy Szybowcowej we Wrocławiu spacerowicze dokonali makabrycznego odkrycia. Natknęli się na ciało około 25-letniego mężczyzny, który według nieoficjalnych informacji RMF FM miał worek na głowie i przewód słuchawkowy zaciśnięty wokół szyi.

Policja i prokuratura nie odniosły się do tej sprawy. Służby zapewniły jedynie, że miejsce odkrycia ciała zostało zabezpieczone, a do śledztwa włączono przewodnika z psem tropiącym.

Atak ostrym narzędziem we Wrocławiu

Choć trudno w to uwierzyć, tego samego dnia lokalna policja otrzymała doniesienie o ataku nożownika w mieście. Rzecznik KWP we Wrocławiu asp. szt. Łukasz Dutkowiak potwierdził, że agresor zranił ostrym narzędziem dwie osoby przy placu Nowy Targ we Wrocławiu. Jedna z ranionych w ten sposób osób trafiła do szpitala.

Śledczy nie podali wstępnie rodzaju narzędzia, którego użyto do ataku. Podejrzewanego o napaść mężczyznę zatrzymano tuż po zdarzeniu. Dokładne okoliczności całego incydentu są dopiero wyjaśniane.

Czytaj też:

Wyszła z psem, już nie wróciła. 69-latkę zabił aligatorCzytaj też:

Nie żyje legenda polskiego dubbingu. Głos Miriam Aleksandrowicz zna cała Polska