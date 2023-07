Bakterie coli w bieszczadzkim schronisku. Sanepid ostrzega

Do masowego zatrucia podczas pierwszego dnia kolonii w miejscowości Rudenka w Bieszczadach doszło w poniedziałek. Do pobliskich szpitali trafiło 20 dzieci. Pomocy udzielało im 6 karetek pogotowia i straż pożarna. Wśród objawów były m.in. ból brzucha, wymioty i biegunka. We wtorek od samego rana na miejscu pracowała grupa sanepidowskich inspektorów. Teraz Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ustrzykach Dolnych wydała komunikat o możliwych powodach.

W wodzie znaleziono bakterie E. coli

Pracujący na miejscu inspektorzy pobrali do badań próbki wody. Badania dały niepokojące wyniki. „W próbkach wody pobranych dnia 04.07.2023 r. w związku z podejrzeniem zatrucia stwierdzono, iż w zakresie parametrów mikrobiologicznych (bakterie grupy coli, Escherichia Coli) badane próbki nie odpowiadają warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi” – oświadczył w czwartek lokalny sanepid.

Sanepid wydał ostrzeżenie ws. wody

Wydano także specjalne ostrzeżenie. „Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych, informuje odbiorców wody z wodociągu zaopatrującego Niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Rudence „Zielony Cień” w powiecie leskim, żewoda nie nadaje się do spożycia przez ludzi. (…) W związku z powyższym informuje się odbiorców wody, aby w przypadku wystąpienia dolegliwości ze strony układu pokarmowego niezwłocznie zgłosili się do swojego lekarza rodzinnego” – przekazano.

Zakażenie bakterią E. coli

Wśród głównych objawów zakażeniem bakterią E. coli należą m.in. ból brzucha, biegunkę, wymioty, gorączkę i stan podgorączkowy oraz osławienie. Podobne występują także podczas infekcji wirusowych, dlatego, jeśli nie ustępują, należy przeprowadzić niezbędne badania.

