Co 9 dni dochodzi do kolizji z udziałem pojazdu SOP. Wąsik ujawnił niepokojące dane

Hanna Gill-Piątek złożyła interpelację w sprawie wypadków samochodów Służby Ochrony Państwa, która podlega Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji. Posłanka chciała się dowiedzieć, jak często dochodzi do kolizji drogowych z udziałem pojazdów SOP.

Wypadki z udziałem limuzyn SOP

Z informacji przekazanych przez Macieja Wąsika wynika, że łącznie w latach 2018-2022 w SOP działało od 1998 do 2183 funkcjonariuszy. W 2022 roku było ich 2104. Z tej grupy od 637 do 708 osób posiadało uprawnienia do kierowania uprzywilejowanymi pojazdami. Polityk nie chciał ujawnić, ile samochodów ma do dyspozycji Służba Ochrony Państwa tłumacząc, że są to dane niejawne.

Wiceszef MSWiA poinformował natomiast, że w ciągu czterech lat działania formacji doszło do 201 wypadków i kolizji drogowych z udziałem pojazdów SOP. Ta średnia oznacza, że do niebezpiecznego zdarzenia drogowego dochodziło co około 9 dni. W 2018 roku były 32 takie kolizji, w 2019 – 63, w 2020 – 45, w 2021 – 29, a w 2022 – 32.

Ile kosztuje naprawa aut po wypadkach?

„W przypadku uszkodzenia pojazdu w wyniku kolizji, są niezwłocznie podejmowane czynności mające na celu likwidację szkody oraz, jeśli szkoda nie jest zakwalifikowana jako całkowita, pojazdy w możliwie najkrótszym czasie są przywracane do dalszej eksploatacji. Okres wyłączenia z użytkowania jest uzależniony od stopnia złożoności naprawy. Formacja nie prowadzi statystyk, które uwzględniają czas naprawy pojazdów” – wyjaśnił wiceminister.

W dalszej części odpowiedzi na interpelację Maciej Wąsik wspomniał o kosztach na naprawę pojazdów. Wyniosły one: w 2018 roku – 3 155 835,08 zł, w 2019 – 3 438 788,09 zł, w 2020 – 3 536 913,49 zł, w 2021 – 2 264 602,04 zł, a w 2022 – 4 257 097,04 zł.

