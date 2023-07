Trzęsienie ziemi w Polsce. „Odczuwalne w sporej części Zagłębia Miedziowego”

Do silnego wstrząsu w okolicach kopalni Rudna w Polkowicach doszło o godzinie 21:54. Europejsko-Śródziemnomorskie Centrum Sejsmologiczne poinformowało, że epicentrum trzęsienia ziemi znalazło się 18 kilometrów na północny-zachód od Lubina i około 31 kilometrów od Legnicy.

Trzęsienie ziemi w Polkowicach, odczuwalne na dużym obszarze

Wstępne informacje mówiły o magnitudzie 4,9. Radio Wrocław podało jednak później, że wstrząs osiągnął 4,5 stopnia w skali Richtera. Lokalni dziennikarze dodawali, że był on „odczuwalny w sporej części Zagłębia Miedziowego”.

Znajdująca się w epicentrum trzęsienia ziemi kopalnia Zakładów Górniczych „Rudna” to zakład należący do KGHM Polska Miedź. Jest to jedna z trzech nadal czynnych kopalni miedzi w naszym kraju.

Górnicza ósemka na Dolnym Śląsku

Dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej KGHM Polska Miedź Piotr Chęciński w rozmowie z Polską Agencją Prasową przekazał, że wstrząs w kopalni był „silny”. Ocenił jego moc na „górniczą ósemkę”.

Tuż po odnotowaniu wstrząsu rozpoczęto akcję ratunkową, ponieważ na punktach kontrolnych nie stawiło się 7 górników. Trzęsienie ziemi nastąpiło tuż przed godziną 22, kiedy zwykle wymienia się załoga w kopalni.

Udana akcja ratunkowa w kopalni „Rudna”

Ratownicy z Jednostki Ratownictwa Górniczo-Hutniczego w Sobinie zeszli pod ziemię na 15 minut przed północą poinformowali o pomyślnym zakończeniu ewakuacji. — Wszyscy są cali i zdrowi. Do szybu wsiedli o własnych siłach, choć pod eskortą ratowników – zapewniała Karolina Karwicka z Biura Prasowego KGHM.

W rozmowie z Radiem Wrocław Karwicka podkreślała, że „niekontrolowane ruchy górotworu” są nie do przewidzenia i powstają jako efekt wydobywania rudy miedzi.

Komunikat KGHM po wstrząsie

KGHM Polska Miedź jeszcze w nocy wydała komunikat w sprawie akcji ratunkowej. „W pobliżu lokalizacji wstrząsu przebywało 7 pracowników, wszyscy zostali bezpiecznie wycofani z miejsca zagrożenia przez dozór oddziału i zastęp ratowników. Nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Bezpieczeństwo pracowników jest dla Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. bezwzględnym priorytetem. Zostanie powołana komisja do wyjaśnienia okoliczności zdarzenia” – czytamy w oświadczeniu.

