Ponad setka osób próbowała nielegalnie wedrzeć się do Polski. SG wydała komunikat

Jak dowiadujemy się z oficjalnego konta Straży Granicznej na Twitterze, w czwartek 6 lipca do Polski próbowało nielegalnie przedostać się z Białorusi 115 osób. Ujawniono, że byli to obywatele m.in. Bangladeszu i Erytrei. Dodatkowo Placówka Straży Granicznej w Krynkach podała, że przez rzekę Świsłocz przeprawiło się 6 obywateli Gambii.

Za pomocnictwo funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Bobrownikach zatrzymali obywatela Ukrainy, który przewoził 6 mieszkańców Etiopii i obywatela Somalii. Pogranicznicy z Placówki Straży Granicznej w Białowieży zatrzymali z kolei obywatela Turkmenistanu, który pomagał w przekroczeniu granicy obywatelowi Afganistanu.

Sytuacja na granicy z Białorusią będzie jeszcze gorsza?

Polskie służby codziennie odnotowują próby nielegalnego przedarcia się migrantów do kraju. Obecnie polsko-białoruskiej granicy pilnuje 5 tys. funkcjonariuszy Straży Granicznej i 2 tys. żołnierzy. Docelowo ma do nich dołączyć grupa pięciuset policjantów. Służby spodziewają się wzrostu napięcia na tych obszarach, które może wynika z obecności najemników z Grupy Wagnera na Białorusi. Władze zapewniają jednak, że na razie nie ma powodów do obaw. SG zakupiła też ostatnio kolejną partię specjalistycznego sprzętu.

W środę 5 lipca do Polski próbowało nielegalnie przedostać się z Białorusi 190 osób, w tym 28 osób zawróciło na Białoruś. Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych odnotowali grupę 95 mężczyzn, która forsowała granicę. Dwie osoby zawróciły. „Mogli to być przewodnicy. Zatrzymani mężczyźni to obywatele Kongo, Erytrei, Somalii, Jemenu, Syrii i Egiptu” – podały służby.

Incydenty te – jak wynikało z komunikatu – odnotowane zostały przez operatorów bariery elektronicznej. Także w środę za pomocnictwo zatrzymano kolejne osoby. PSG Mielnik raportowała, że obywatel Ukrainy przyjechał po trzech obywateli Afganistanu. Placówka Straży Granicznej w Dubiczach Cerkiewnych informowała z kolei, że obywatel Ukrainy przewoził 11 obywateli Syrii, a kolejny przyjechał po odbiór 5 obywateli Syrii.

Czytaj też:

Polskie służby graniczne mają nowy sprzęt. Jest przeznaczony do szybkiego namierzania celówCzytaj też:

Największy w historii przemyt papierosów do Polski. Są zatrzymania