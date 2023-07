Tragiczny wypadek na przejeździe kolejowym. Zderzyły się cztery auta

Jak przekazał st. kpt. Marcin Bajur, oficer prasowy świętokrzyskiej straży pożarnej, w Brzezinach w powiecie kieleckim doszło do groźnego wypadku. Na tamtejszym przejeździe kolejowym zderzyły się cztery samochody osobowe. Niestety, jednego z uczestników wypadku nie udało się uratować.

Tragedia na przejeździe kolejowym

Przejazd, na którym doszło do wypadku znajduje się przy ulicy Radkowickiej w miejscowości Brzeziny, leżącej na terenie gminy Morawica. Z relacji służb wynika, że pojazdami, które wzięły udział w wypadku podróżowały łącznie cztery osoby. Po dotarciu ratowników na miejsce zdarzenie okazało się że jedna z nich jest nieprzytomna.

– W stosunku do jednej, nieprzytomnej osoby wykonano dostęp przy pomocy sprzętu hydraulicznego. Niestety jej życia nie udało się uratować, lekarz stwierdził zgon - przekazał st. kpt. Marcin Bajur.

Zdjęcia z miejsca wypadku opublikowane zostały na profilu Ochotniczej Straży Pożarnej w Morawicy. Zniszczenia jakich doznały samochody sugerują, że siłą uderzenia musiała być bardzo duża.

facebook

Pozostali poszkodowani znajdują się obecnie pod opieką lekarzy. Na miejscu wypadku pojawił się śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, którym ranni przetransportowani zostali do szpitala. W akcji ratunkowej udział brało osiem zastępów straży pożarnej. Przejazd kolejowy, na którym doszło do tragicznego zdarzenia jest obecnie zabezpieczony przez policję, która próbuje ustalić szczegółowe okoliczności, w jakich doszło do wypadku.

Czytaj też:

Trzebinia wciąż się zapada, od tragedii było o włos. „Nikt w kraju nie miał z czymś takim do czynienia, mało kto w Europie”Czytaj też:

Pijesz gorącą kawę jadąc autem? To tak samo niebezpieczne jak rozmowa przez komórkę