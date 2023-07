Wyniki matur 2023. Piontkowski przedstawił wyczekiwane dane

W piątek 7 lipca Centralna Komisja Egzaminacyjna i wiceminister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski ogłosili oficjalne wyniki tegorocznych matur. Zanim poznaliśmy zbiorcze wyniki egzaminów, maturzyści mogli zapoznać się ze swoimi indywidualnymi osiągnięciami w systemie ZIU (Zintegrowany Interfejs Użytkownika)

– Zdecydowana większość maturzystów zdała egzamin maturalny – przekazał Dariusz Piontkowski. – Cieszymy się, że zdecydowana większość maturzystów poradziła sobie z arkuszami – dodał.

Matury 2023. Bardzo dobre wyniki maturzystów

Marcin Smolik z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przekazał, że do matury przystąpiło w tym roku 253 495 maturzystów z Polski i 113 maturzystów z innym niż polskie obywatelstwem.

Jak poinformował dyrektor CKE. Maturę zdało 84,4 proc wszystkich maturzystów. 11,3 proc nie zdało egzaminu z jednego przedmiotu (te osoby mają prawo podejść do poprawki jeszcze w sierpniu), a 4,3 proc. nie zdało matury z dwóch lub więcej przedmiotów. W świetle wyników z ostatnich lat, jest to bardzo dobry rezultat. W roku 2022 pozytywny wynik egzaminu za pierwszym razem uzyskało 78,2 proc. maturzystów, w 2021 było to 74,5 abiturientów, w 2020 – 74 proc., a w roku 2019 – 80,5 proc.

Maturę z języka polskiego zdało 97 proc. wszystkich abiturientów (to najlepszy wynik spośród wszystkich przedmiotów), zaś egzamin z matematyki zdało 88 proc. wszystkich maturzystów, którzy przystąpili w tym roku do egzaminu (najniższy wynik spośród wszystkich przedmiotów).

Dobre wyniki egzaminów maturalnych skomentował wiceminister edukacji, który został zapytany, czy na zdawalność wpływ miały zmiany jakie zaszły w testach.

– Po pierwsze, chyba te pierwsze matury epidemiczne i sama epidemia miała większy wpływ na poziom zdawalności. Po drugie media pisały o nowej formule matury, strasząc nieco, że będzie trudniejsza i być może dlatego uczniowie lepiej przygotowali się do egzaminu – powiedział Piontkowski.

