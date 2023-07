Warszawa. Kuriozalne zachowanie kierowcy. Ugryzł policjanta podczas kontroli

Do zdarzenia doszło w czwartek około południa w miejscowości Henryków pod Warszawą. Policjanci z Piaseczna prowadzili w tej okolicy kontrolę drogową. Do wyrywkowej kontroli zatrzymano kierowcę samochodu Chevrolet Matiz.

Mężczyzna już od samego początku sprawiał problemy. Najpierw podał funkcjonariuszom swoje fałszywe dane. Jak się okazało – miał ku temu powód. 10 lat wcześniej stracił prawo jazdy i nie miał uprawnień do kierowania pojazdami.

Agresja podczas policyjnej kontroli

Gdy kontrola się przedłużała, kierowca stał się agresywny. Zaczął wykłócać się z policjantami drogówki i kierować pod ich adresem groźby. Chwilę później rzucił się z pięściami na funkcjonariuszy. Jednego z nich ugryzł w dłoń.

Magdalena Gąsowska, oficer prasowa komendy policji w Piasecznie poinformowała, że stan jednego z policjantów był na tyle poważny, że trzeba było przetransportować go do pobliskiego szpitala. Po kilku godzinach funkcjonariusz został wypuszczony do domu. Krewki kierowca oczekuje na postawienie zarzutów.

Czytaj też:

Wściekł się na dziewczynę. Najpierw zniszczył BMW, potem przystanekCzytaj też:

Tragiczny wypadek na przejeździe kolejowym. Zderzyły się cztery auta