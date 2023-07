Marianna Schreiber wydała oświadczenie. „Pragnę podzielić się z wami ważną dla mnie informacją”

Marianna Schreiber wydała oświadczenie. „Drodzy, pragnę podzielić się z wami ważną dla mnie informacją. Przez ostatni rok wydarzyło się w moim życiu bardzo wiele, zarówno wspaniałych, jak i trudnych momentów. Chciałam szybko i intensywnie zbudować coś, na co nie miałam wystarczających zasobów. Myślałam, że sama idea i wiara w to, co się robi, wystarczy” – zaczęła żona ministra PiS.

Wybory parlamentarne 2023 bez partii Mam Dość

Marianna Schreiber przypomniała, że jest w trakcie procesu rejestracji partii Mam Dość 2023. „Myślałam, że w ciągu roku mi się uda. Zatem nie weźmie udziału w tegorocznych wyborach. Po drodze poznałam mnóstwo wspaniałych ludzi, ale też poznałam środowiska, z którymi nie chciałabym mieć w życiu nic wspólnego” – napisała w komunikacie żona szefa Komitetu Stałego Rady Ministrów Łukasza Schreibera.

„Czasem wydawało mi się, że jestem zbyt wrażliwa na polityczną walkę i przepychanie się łokciami, ponieważ nie umiałam zrozumieć, dlaczego ludzie są dla siebie tacy podli i nie akceptuje tego, że taki jest ten świat. Zawsze bardziej czułam się człowiekiem czynu – aktywistką. Niestety wiele osób, które mnie otaczały w ostatnim czasie, traktowały mnie instrumentalnie, chcąc wykorzystać moją osobę do ataku na mojego męża, czego nie mogą zaakceptować” – kontynuowała Marianna Schreiber.

Marianna Schreiber o swojej najbliższej przyszłości. „Człowiekiem się jest, politykiem się bywa”

Żona ministra PiS wyraziła nadzieję, że jej aktywność będzie dla niektórych osób inspiracją. „Cały czas chcę być także dla was i służyć pomocą. Człowiekiem się jest, politykiem się bywa. Zaznaczam, że nie jestem członkiem żadnej partii politycznej. Chciałabym służyć Ojczyźnie i to właśnie z tym wiążę swoją najbliższą przyszłość. Wiem, że to wiąże się jednocześnie z brakiem prowadzenia działalności politycznej. Będę wspierała swojego męża” – zakończyła Marianna Schreiber.

Czytaj też:

Stanowcza deklaracja Marianny Schreiber. „Odpuszczam politykę. Spełnijcie moje marzenie”Czytaj też:

Marianna Schreiber zoperowała nos. Pokazała efekty