Błaszczak i Lichocka mogli stracić immunitety. Jest decyzja Sejmu

Rafał Gaweł złożył do sądu subsydiarny akt oskarżenia w sprawie czterech polityków PiS. Taki krok może zostać podjęty wtedy, gdy organy ścigania dwukrotnie odmawiają wszczęcia dochodzenia lub je umarzają. Osoba pokrzywdzona bierze wówczas na siebie rolę oskarżyciela i tym samym włącza się do postępowania sądowego.

Posłowie PiS a przyjmowanie migrantów

Wniosek złożony przez założyciela Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych ma związek z kampanią, która była prowadzona przed wyborami samorządowymi w 2018 roku.

Część posłów PiS promowała wówczas w mediach społecznościowych spot „Wybierz bezpieczny samorząd”. Przedstawiał on rzekomą wizję Polski w 2020 roku po ewentualnej wygranej Platformy Obywatelskiej, która według Prawa i Sprawiedliwości miałaby zezwolić na wjazd do kraju dużej liczby migrantów, co miałoby spowodować falę gwałtów i przemocy na ulicach polskich miast. Klip udostępnili w sieci m.in. Mariusz Błaszczak, Piotr Gliński, Joanna Lichocka oraz Paweł Szefernaker.

I właśnie tych czterech polityków dotyczył akt subsydiarny złożony przez Rafała Gawła. – Spot w oczywisty sposób wywoływał uczucie wrogości, braku akceptacji i złości w stosunku do uchodźców", a posłowie propagując go w swoich mediach społecznościowych przyczyniali się do siania nienawiści – tłumaczyła mecenas Magdalena Spisak.

Odebranie immunitetu. Jak głosowali posłowie?

Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych rekomendowała Sejmowi odrzucenie wniosków o uchylenie immunitetu całej czwórki posłów. Taką samą decyzję podjęli posłowie podczas bloku głosowań.

Za uchyleniem immunitetu Joanny Lichockiej opowiedziało się 193 posłów, przeciw zagłosowało 249 a 5 wstrzymało się od głosu. W przypadku Piotra Glińśkiego wniosek o odebranie immunitetu poparło 194 posłów, 246 było przeciwnego zdania a 4 wstrzymało się od głosu. Rozkład głosów podobnie wyglądał w przypadku Mariusza Błaszczaka. Do wniosku złożonego przez Rafała Gawła przychyliło się 196 parlamentarzystów, przeciw było 248 a 2 wstrzymało się od głosu. Za uchyleniem immunitetu wiceszefa MSWiA Pawła Szefernakera zagłosowało 195 posłów, przeciw opowiedziało się 246 a 3 wstrzymało się od głosu.

Czytaj też:

Burzliwa dyskusja w Sejmie nad odwołaniem Mariusza Błaszczaka. „Zbrodnicza głupota”Czytaj też:

Opozycja zgodna jak nigdy. Są wyniki głosowania ws. odwołania Błaszczaka