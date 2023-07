Duda i Zełenski wspólnie oddali hołd ofiarom rzezi wołyńskiej

„Razem oddajemy hołd wszystkim niewinnym ofiarom Wołynia! Pamięć nas łączy! Razem jesteśmy silniejsi” – napisano na Twitterze Kancelarii Prezydenta, gdzie pojawiło się zdjęcie.

Duda i Zełenski na mszy w Łucku

Prezydenci Polski i Ukrainy wspólnie uczestniczyli w nabożeństwie w katedrze świętych Apostołów Piotra i Pawła w Łucku w Ukrainie. Uroczystość zorganizowano na dwa dni przed 80. rocznicą Krwawej Niedzieli, która uznawana jest za kulminacyjny moment rzezi wołyńskiej. Wizyta nie była wcześniej zapowiadana.

„Przed rozpoczęciem Eucharystii w Katedrze w Łucku, w Ukrainie, odbyło się nabożeństwo pod przewodnictwem abpa Stanisława Gądeckiego, w którym uczestniczyli Prezydent RP Andrzej Duda i Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski” — poinformował rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, ks. Leszek Gęsiak.

Morawiecki z wizytą w Ukrainie

W piątek Ukrainę odwiedził z kolej premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu wbił symboliczny drewniany krzyż w miejscu nieistniejącej już wioski Puźniki, której mieszkańcy zostali wymordowani 80 lat temu. Szef rządu w obszernym wpisie na Facebooku stwierdził m.in. że „Wołyń to niezamknięta rana w historii dwóch narodów i ludobójstwo, a Ukraina i Polska muszą odważnie stanąć w prawdzie i pamiętać o tym, kto był katem, a kto ofiarą”.

Przy okazji polityk PiS zaznaczył, że „kwestia Wołynia nie może poróżnić Polski i Ukrainy i wspólnej solidarności, która została wypracowana w ostatnim czasie”. „Jednocześnie to bardzo wrażliwe pole do ataków osób, środowisk i państw, które pojednania i rozliczenia nie chcą, albo nie służy to ich interesom” – stwierdził premier.

Mateusz Morawiecki dodał, że „po 80 latach od Krwawej Niedzieli 11 lipca 1943 roku, rodziny wołyńskie, a za nimi my, wszyscy Polacy, wołamy o odnalezienie miejsc spoczynku naszych przodków, by wyprawić im godny pochówek”.

