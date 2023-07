Duda i Zełenski wspólnie oddali hołd ofiarom rzezi wołyńskiej

„Razem oddajemy hołd wszystkim niewinnym ofiarom Wołynia! Pamięć nas łączy! Razem jesteśmy silniejsi” – napisano na Twitterze Kancelarii Prezydenta, gdzie pojawiło się zdjęcie. Andrzej Duda i Wołodymyr Zełenski ramię w ramię złożyli znicze przed ołtarzem symbolizującym ofiary rzezi wołyńskiej.

Duda i Zełenski na mszy w Łucku

Prezydenci Polski i Ukrainy wspólnie uczestniczyli w nabożeństwie w katedrze świętych Apostołów Piotra i Pawła w Łucku w Ukrainie. Ekumeniczne nabożeństwo sprawowali hierarchowie Kościoła rzymskokatolickiego oraz ukraińskiego Kościoła greckokatolickiego. Uroczystość zorganizowano na dwa dni przed 80. rocznicą Krwawej Niedzieli, która uznawana jest za kulminacyjny moment rzezi wołyńskiej. Wizyta nie była wcześniej zapowiadana.

Andrzej Duda i Wołodymyr Zełenski w Łucku oddali hołd ofiarom rzezi wołyńskiej

„Przed rozpoczęciem Eucharystii w Katedrze w Łucku, w Ukrainie, odbyło się nabożeństwo pod przewodnictwem abpa Stanisława Gądeckiego, w którym uczestniczyli Prezydent RP Andrzej Duda i Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski” — poinformował rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, ks. Leszek Gęsiak.

Morawiecki z wizytą w Ukrainie

W piątek Ukrainę odwiedził z kolej premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu wbił symboliczny drewniany krzyż w miejscu nieistniejącej już wioski Puźniki, której mieszkańcy zostali wymordowani 80 lat temu. Szef rządu w obszernym wpisie na Facebooku stwierdził m.in. że „Wołyń to niezamknięta rana w historii dwóch narodów i ludobójstwo, a Ukraina i Polska muszą odważnie stanąć w prawdzie i pamiętać o tym, kto był katem, a kto ofiarą”.

Przy okazji polityk PiS zaznaczył, że „kwestia Wołynia nie może poróżnić Polski i Ukrainy i wspólnej solidarności, która została wypracowana w ostatnim czasie”. „Jednocześnie to bardzo wrażliwe pole do ataków osób, środowisk i państw, które pojednania i rozliczenia nie chcą, albo nie służy to ich interesom” – stwierdził premier.

Mateusz Morawiecki dodał, że „po 80 latach od Krwawej Niedzieli 11 lipca 1943 roku, rodziny wołyńskie, a za nimi my, wszyscy Polacy, wołamy o odnalezienie miejsc spoczynku naszych przodków, by wyprawić im godny pochówek”.

