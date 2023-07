Jarosław Kaczyński na Jasnej Górze: Ktoś chce zniszczyć nasz naród

W dniach 8-9 lipca na Jasną Górę zjechali się słuchacze Radia Maryja oraz założyciel rozgłośni – redemptorysta o. Tadeusz Rydzyk. Przed niedzielną mszą rocznicową znalazła się pora na kilka słów od polityków. Szefowa Kancelarii Prezydenta Grażyna Ignaczak-Bandych odczytała list od Andrzeja Dudy, który przebywa obecnie w Ukrainie z okazji 80. rocznicy rzezi wołyńskiej.

Jarosław Kaczyński z apelem do słuchaczy Radia Maryja

Do Częstochowy przyjechał też prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Lider PiS przemówił do zgromadzonych. Rozpoczął od podkreślenia, że posłanie Kościoła nie jest posłaniem politycznym. – Odnosi się do tego, co jest w gruncie rzeczy w naszym życiu najważniejsze, tzn. do perspektywy zbawienia – zaznaczył. Chwilę później dodał, że sytuacja jest wyjątkowa, stąd jego apel.

– Ośmielam się zwrócić do państwa, do wszystkich zebranych, dlatego że od bardzo dawna nie było takiego momentu, w którym tak jawnie formułowane są plany pozbawienia nas suwerenności – mówił Kaczyński. – Atakowane są podstawy polskości. Ktoś chce głęboko zmienić, a właściwie zniszczyć nasz naród, tę trwającą już ponad 1000 lat wspólnotę. To, co przed nami, tzn. wybory w październiku, to będzie moment – być może na długie lata – decydujący – wskazał lider PiS.

Prezes PiS: Nie można oddać władzy tym, którzy chcą nas zawrócić z drogi rozwoju

Kaczyński przekonywał, że miliony Polaków – nawet bez złej woli – żyją w świecie Polski urojonej. Jak mówił jest to wykreowany przez przeciwników „obrazu jakiegoś upadku, jakichś nadużyć, jakichś nieszczęść”.

– Nie można oddać władzy tym, którzy chcą nas zawrócić z drogi rozwoju, i to zawrócić radykalnie, tak żeby już nie było powrotu. I zapowiadają w gruncie rzeczy zniszczenie demokracji, zniszczenie praworządności – apelował Kaczyński. – Pamiętajcie w tych najbliższych miesiącach, by zabiegać o każdego człowieka, o każdego obywatela, bo każdy, kto zostanie przekonany do tej naszej podstawowej racji, to będzie wielka zdobycz. Tu nie można ustawać – dodał.

