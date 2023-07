Dramatyczna akcja podczas urlopu w Turcji. Polski policjant został wciągnięty pod wodę

Sierżant Paweł Nietrzebka na co dzień jest dzielnicowym z komisariatu policji w Mszczonowie na Mazowszu. W ostatnich dniach spędzał urlop wraz z rodziną w Kemerze w Turcji.

Policjant z Polski uratował tonącego turystę

Podczas pływania w morzu, w pewnej chwili policjant zauważył tonącego mężczyznę, który krzyczał o pomoc, a po chwili zniknął pod wodą. Sierżant zauważył, jak mężczyzna wypuszcza powietrze i idzie na dno i bez zastanowienia ruszył na pomoc. Zanurkował, by wyciągnąć mężczyznę na powierzchnię.

Gdy to się udało, nastąpił dramatyczny zwrot akcji – mężczyzna uwiesił się na policjancie i pociągnął go pod wodę. – Po krótkiej chwili odzyskał przytomność, i wpadł w panikę. Chwycił się mnie i poszliśmy obydwaj na dno – relacjonował policjant w nagraniu, udostępnionym przez mazowiecką policję.

Funkcjonariusz oswobodził się, podpłynął do mężczyzny od tyłu, zastosował chwyt ratowniczy i odholował go do liny z bojami ograniczającymi kąpielisko, a następnie zamocował jego ręce, oplatając je linami tak, aby głowa znajdowała się nad powierzchnią.

Wołał o pomoc. Nie było reakcji

Policjant krzyczał o pomoc, jednak nikt nie reagował. Kiedy poszkodowany mężczyzna się uspokoił, funkcjonariusz dopłynął do brzegu, a później pobiegł do wypożyczalni sprzętu pływackiego, gdzie poinformował dwóch ratowników o zdarzeniu. – Podczas płynięcia, cały czas oglądałem się, czy mężczyzna cały czas znajduje się w tym samym miejscu – powiedział.

Sierżant Nietrzebka razem z ratownikami popłynęli skuterami do poszkodowanego, który kurczowo trzymał się liny. Wyciągnęli go z wody i przewieźli na brzeg, gdzie została mu udzielona pomoc.

Sierżant Paweł Nietrzebka jest z wykształcenia ratownikiem medycznym. Dodatkowo od 30 lat ma uprawnienia ratownika wodnego. Policjant bierze też często udział w recertyfikacji innych policjantów z zakresu pierwszej pomocy, organizowanych przez Wydział Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji.

