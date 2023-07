Nagranie z Jasnej Góry hitem sieci. Taniec Kaczyńskiego i ministrów podbija internet

Przy okazji XXXII Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę, zjechali się tam także czołowi politycy Prawa i Sprawiedliwości. Natrafić można było m.in. na ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka, jego poprzednika Antoniego Macierewicza, ministra aktywów państwowych Jacka Sasina, ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka czy ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę.

Tłumy witały Jarosława Kaczyńskiego

Poza szefami resortów nie mogło zabraknąć także wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego. Kiedy tylko został wyczytany, to owacje zagłuszyły witającego gości o. Tadeusza Rydzyka. – To, co przed nami, to znaczy wybory w październiku, to będzie moment decydujący, być może na bardzo długie lata. I stad waga tego, co będzie indywidualną decyzją każdego z nas, każdego, kto ma Polskę w sercu, decyzją, że Polska ma trwać i rozwijać się – mówił na Jasnej Górze Kaczyński.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości tańczy z politykami

Jednak to nie przemówienie prezesa Prawa i Sprawiedliwości trafiło do odbiorców, a tym samym do internautów, najbardziej. Ponad słowa wzięto czyny i miejsce w sercach zajęło nagranie trzymających się za ręce polityków i oficjeli, tańczących wspólnie do „Abyśmy byli jedno”. „Mamy przeczucie, że to nagranie stanie się dziś hitem internetu” – podpisało nagranie Szkło Kontaktowe.

Jacek Sasin złożył miecz na ręce o. Tadeusza Rydzyka

Gdyby mimo wszystko ktoś z odbiorców nie był wybitnie zainteresowany tańcami, to podczas wizyty na Jasnej Górze doszło jeszcze jednego ważnego wydarzenia z udziałem czołowego polityka. Jacek Sasin złożył na ręce o. Tadeusza Rydzyka miecz. „Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja na Jasną górę. Wraz z Pawłem Majewskim, prezesem Grupy Enea, wręczyliśmy o. Tadeuszowi Rydzykowi miecz z czasów Mieszka I. Trafi on do Muzeum Pamięć i Tożsamość im. Św. Jana Pawła II w Toruniu” – ogłosił minister aktywów finansowych.

Czytaj też:

