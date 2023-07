Dworczyk o 80. rocznicy Rzezi wołyńskiej: Tego rodzaju procesy muszą trwać

– Przez ostatnie półtora roku bardzo dużo w relacjach polsko-ukraińskich się zmieniło na poziomie społeczeństwa. (…) Jeśli chodzi o władze Ukraińskie, jest na pewno inna empatia, niż to miało miejsce jeszcze półtora, dwa lata temu. Ten proces trwa – stwierdził minister Dworczyk.

– Chcielibyśmy, żeby ten proces był szybszy, ale w polityce nie wystarczy mieć racji, albo czegoś chcieć, ale trzeba jeszcze umieć do tego doprowadzić. (…) Bez zamknięcia tego tematu, bez odnalezienia wszystkich ofiar, ich pochówku chrześcijańskiego, budowanie dobrych relacji polsko-ukraińskich będzie albo niemożliwe, albo niezwykle trudne – dodał.

Dworczyk: Tego rodzaju procesy muszą trwać

Odniósł się także bezpośrednio do formy jaką przyjęły niedzielne obchody. Wielu wymagało od nich bycia przełomem w sprawie polityki historycznej związanej z Rzezią wołyńską. Andrzej Duda i Wołodymyr Zełenski wspólnie oddali hołd ofiarom w katedrze w Łucku.

– To spotkanie prezydentów było na pewno ważnym wydarzeniem. Nie chcę dyskutować z komentatorami, którzy już prowadzą dyskusję czy to był przełom, czy to nie był przełom. Bez wątpienia było to ważne wydarzenie, a tych ważnych zdarzeń w ostatnich latach mamy całkiem sporo – powiedział Dworczyk

– Czy chcielibyśmy, żeby było o wiele więcej takich pozytywnych znaków? Oczywiście, że tak. Chcielibyśmy, żeby były prowadzone swobodnie poszukiwania i ekshumacje. Chcielibyśmy, żeby ten etap dramatycznej historii polsko-ukraińskiej był już zamknięty. Tylko, że tego rodzaju procesy muszą trwać i warto dostrzegać te dobre rzeczy, które w tej sprawie się dzieją – dodał minister.

Obchody skomentował od rana także prezydencki minister Marcin Przydacz, który stwierdził, że „jeśli ktoś spodziewał się gigantycznych przełomów, to spodziewał się czegoś niemożliwego”.

Czytaj też:

Wiceszef MSZ wskazuje „podstawowy błąd” polityki europejskiej. „UE musi robić to samo, co my”Czytaj też:

Polacy boją się migrantów? Nowy sondaż wskazuje na pewną zależność