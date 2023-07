Do Polski wjechało ponad 13 milionów osób z Ukrainy. Ilu zostało?

Od samego początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę, czyli od 24 lutego 2022 roku, nieprzerwanie trwa zwiększony ruch na granicy polsko-ukraińskiej. Jak ustalił reporter RMF24, według informacji podanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, do 2 lipca 2023 roku przekroczyło ją prawie 12,5 miliona obywateli Ukrainy, a do swojego kraju wróciło ponad 10,5 miliona.

Granicę codziennie przekraczają dziesiątki tysięcy uchodźców

Dane te niemal pokrywają się z tymi opublikowanymi w niedzielę przez Straż Graniczną. Według nich, do dnia 9 lipca 2023 roku do Polski wjechało ponad 13,44 mln uchodźców z Ukrainy, a granicę w przeciwną stronę przekroczyło 11,611 mln. Różnica ta może wynikać, choć nie jest to doprecyzowane, z pojęć „uchodźcy” i „obywatela”, które niekoniecznie się zazębiają.

Niemniej ruch na granicy nadal trwa. W samą niedzielę przekroczyło ją w stronę Polski, według informacji podanych przez Straż Graniczną, 33,9 tys. osób. W przeciwnym kierunku było ich 36,5 tys.

Ponad milion uchodźców nadal mieszka w Polsce

– Szacuje się, że na terenie naszego kraju aktualnie przebywa ponad 1,2 mln obywateli Ukrainy – usłyszał w MSWiA reporter RMF24. Przez 500 dni rosyjskiej inwazji nadano obywatelom Ukrainy 1 507 461 numerów PESEL, a 997 932 pozostaje nadal aktywnych. Najwięcej z aktywnych numerów, ponad 200 tys., jest w województwie mazowieckim, a po ok. 100 tys. w województwach dolnośląskim i śląskim.

Według danych podanych na początku lipca przez Główny Urząd Statystycznych największa populacja uchodźców z Ukrainy jest w Warszawie (ok. 100 tys.), we Wrocławiu (ok. 50 tys.) oraz w Krakowie, Poznaniu, Łodzi i Gdańsku.

Wzrosła liczba przyznawanych obywatelstw

Rekordowo wzrosła także liczba przyznawanych obcokrajowcom obywatelstw polskich. W 2022 roku było ich niemal 10 tys., z czego 5200 przyznano osobom z Ukrainy, 2985 osobom z Białorusi, a 405 osobom z Rosji. Rok wcześniej polskie obywatelsko otrzymało 25 proc. osób mniej. W dużej mierze wynika to ze zmian w procesie otrzymywania obywatelstwa. Zrezygnowano m.in z egzaminu z historii kraju. Głównym wymogiem jest jedynie znajomość języka polskiego na poziomie B1.

