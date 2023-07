23-letni Polak zatrzymany po pościgu. Przewoził do Niemiec 21 Syryjczyków

Funkcjonariusze z placówki SG w Bielsku-Białej razem z funkcjonariuszami KMP w Żorach prowadzili pościg za busem kierowanym przez 23-letniego Polaka. Mężczyzna podczas szaleńczego rajdu spowodował kolizję, rozbił samochód oraz próbował uciec z miejsca zdarzenia, ale został zatrzymany. Jak się okazało, w pojeździe znajdowało się 21 Syryjczyków, z czego pięciu było nieletnich.

Jak ustalono mężczyźni wjechali do naszego kraju nielegalnie przez byłe graniczne przejście drogowe Zwardoń-Skalite. Obcokrajowcom usłyszeli zarzut, że wspólnie i w porozumieniu, bez dokumentów uprawniających ich do przekroczenia granicy państwowej, przekroczyli granicę ze Słowacji do Polski. Wszyscy przyznali się do winy i złożyli wyjaśnienia. W ramach umowy o readmisji Syryjczycy zostali przekazani słowackim służbom.

21 Syryjczyków w nielegalnej podróży na Zachód

23-letniemu kurierowi postawiono zarzut zorganizowania przekroczenia granicy Polski 21 Syryjczykom w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Kolejne zarzuty dotyczyły niezatrzymania się na wezwanie do kontroli, podjęcia ucieczki oraz narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu cudzoziemców. Polak został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Straż Graniczna podkreśla, że „presja migracyjna na szlaku bałkańskim rośnie”. Funkcjonariusze Śląskiego Oddziału SG od stycznia 2023 r. zatrzymali ośmiu kurierów. Dodatkowo w pierwszym półroczu tego roku zatrzymano 116 osób, które przekroczyły granicę z Czech lub Słowacji do Polski drogą lądową. Dla porównania w całym 2022 r. było ich 84. Ponadto w pierwszym półroczu br. zatrzymano 81 osób na podrobionych lub przerobionych dokumentach wobec 41 w całym ubiegłym.

