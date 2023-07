O krok od tragedii na jeziorze Toczyłowo. Na brzegu dostrzegli wystraszonego nastolatka

Do niebezpiecznej sytuacji doszło w niedzielę, 9 lipca 2023 roku wieczorem na jeziorze Toczyłowo. Zaalarmowani o wywróconej łodzi natychmiast ruszyli na miejsce. Gdy tam dotarli, zobaczyli na brzegu wystraszonego nastolatka.

Akcja na jeziorze Toczyłowo. Policjanci wyciągnęli tonącego mężczyznę

Jak wynika z relacji funkcjonariuszy, chłopiec przekazał im, że pływał razem z wujkiem na łódce, która w pewnym momencie wywróciła się. On sam dopłynął do brzegu, ale jego wujek został w wodzie. „Straszy posterunkowy Patryk Poźniak wyposażony w rzutkę i kamizelkę ratunkową wskoczył do wody i popłynął w kierunku mężczyzny na ratunek” – czytamy w raporcie podlaskiej policji.

Policjant po przepłynięciu około 150 metrów zauważył 48-latka, który resztkami sił próbował wydostać się na powierzchnię wody. Jeden z funkcjonariuszy chwycił tonącego i ewakuował na brzeg. W tym samym czasie posterunkowa Klaudia Glińska wezwała na miejsce karetkę pogotowia i zaopiekowała się nastolatkiem.

Na brzegu czekał wystraszony nastolatek. Policjanci ruszyli na pomoc tonącemu

Na szczęście pomoc przybyła na czas. Policjant po dopłynięciu na brzeg rozpoczął resuscytację i po chwil udało się przywrócić 48-latkowi funkcje życiowe. Chłopiec z wujkiem bezpiecznie trafili do szpitala.

Policja przypomina, by w trakcie wypoczynku nad wodą: