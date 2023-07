„Chwile zadumy” rzecznika rządu po słowach Trzaskowskiego. „Nie sposób nie przejść bez komentarza”

Rafał Trzaskowski był gościem Porannej rozmowy RMF FM. Prezydent Warszawy w kontekście relacji z Rosją przyznał, że „w Europie była polityka resetu”. – Niektórzy doszli do takiego wniosku, że trzeba cywilizować Władimira Putina. I myśmy zawsze mówili, że to jest zły pomysł – powiedział włodarz stolicy.

Do słów Trzaskowskiego odniósł się na konferencji prasowej Piotr Mueller. Przyznał, że wypowiedź „spowodowała chwilę zadumy”. – Nie sposób nie przejść bez komentarza obok takich słów, ponieważ one idą w kontrze do rzeczywistych działań Platformy Obywatelskiej z lat, kiedy sami mieli możliwość rządzenia – powiedział rzecznik rządu.

Rzecznik rządu o „szkodliwej polityce resetu z Rosją”. „Czuję się w obowiązku przypomnieć”

Mueller zaprezentował planszę ze „szkodliwą polityką resetu z Rosją”. – Ja wiem, że w Platformie Obywatelskiej obowiązuje taka zasada, że: nie przyznawać się do błędów, powtarzać kłamstwa i wtedy Platforma Obywatelska twierdzi, że może ktoś nie zauważy. Czuje się jednak w obowiązku, aby przypomnieć wypowiedzi z czasów Platformy Obywatelskiej – powiedział rzecznik rządu.

Następnie Mueller pokrótce przeczytał wybrane wypowiedzi. Na planszy zamieszczono m.in. słowa Donalda Tuska z 2007 r. – Choć mamy swoje poglądy na sytuację w Rosji, chcemy dialogu z Rosją, chcemy dialogu z Rosją, taką, jaka ona jest. Brak dialogu nie służby ani Polsce, ani Rosji. Psuje interesy i reputację obu krajów na arenie międzynarodowej – powiedział wtedy Tusk.

Rzecznik rządu przypomniał słowa Donalda Tuska sprzed lat

– Musimy odmitologizować sprawę gazu i traktować go jak każde inne paliwo. Rosyjski gaz pali się tak samo, jak każdy inny – przywołano z kolei słowa Waldemara Pawlaka z 2010 r. Na planszy zamieszono też inny cytat z lidera PO. – Natomiast ja bym nie chciał, żeby Polska była w jakiejś awangardzie antyrosyjskiej, czy krucjacie antyrosyjskiej. Póki ja będę o tym decydował, Polska nie będzie krajem agresywnej koncepcji antyrosyjskiej – brzmi wypowiedź Tuska z 2014 r.

Zdaniem rzecznika rządu „gdy słyszymy dzisiejsze słowa Rafała Trzaskowskiego, to należy sobie zadać pytanie, czy jednak nie mają problemu z pamięcią”. Następnie Mueller przywołał kolejne słowa prezydenta Warszawy. – Najważniejsze, czyli kwestia dotycząca Nord Steam 2. Rzeczywiście, jest parafowane porozumienie, porozumienie prywatnych firm. To trzeba jasno powiedzieć, że nie stoją za tym, dzięki Bogu, rządy – stwierdził z kolei w 2015 r. Trzaskowski.

Czytaj też:

Rzecznik rządu odpiera zarzuty byłego szefa PKW dot. referendum. „Jestem zażenowany”Czytaj też:

Do Polski wjechało ponad 13 milionów osób z Ukrainy. Ilu zostało?