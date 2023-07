Terlecki do Europarlamentu, a kto wróci do krajowej polityki? Rozmówcy „Wprost” wskazują nazwiska

– Ponad dwa miesiące temu Ryszard Terlecki przyjechał do Brukseli otwierać wystawę dotyczącą Ukrainy. Spotkał się z europosłami i ironicznie oświadczył im, że Jarosław Kaczyński rozważał ograniczenie możliwości kandydowania do dwóch kadencji w Europarlamencie, ale wycofał się z tego ze względu na Jadzię Wiśniewską, bo ta by się zapłakała. Na tę złośliwość Jadwiga odpowiedziała, że marszałek źle przytoczył historię, a prezes chciał ograniczyć możliwość kandydowania do dwóch kadencji, żeby Terlecki nie miał konkurencji w partii i mógł się dostać do Parlamentu Europejskiego, bo póki co jest niewybieralny – opowiada nam jeden z naszych informatorów z PiS.

Jego zdaniem, Terlecki od dawna chce zamienić polski na europejski parlament.

Są jednak i tacy, którzy rozważają opuszczenie Brukseli, by startować do Sejmu.