PiS wystartowało z nową akcją. „Drużyna afer Tuska” już pod siedzibą PO

Przed paroma dniami Platforma Obywatelska wystartowała z „Aleją milionerów”. W nadmorskich miastach rozstawiono makiety osób związanych ze Zjednoczoną Prawicą trzymających walizki ze swoimi zarobkami. Na odpowiedź ze strony partii rządzącej nie trzeba było długo czekać. „Drużyna afer Tuska” wystartowała w piątek rano pod siedzibą Platformy, a otworzyli ją Rafał Bochenek, Jan Kanthak i Daniel Milewski.

Prawo i Sprawiedliwość uderza w Tuska

– Od wielu tygodni do polskiej polityki wrócił Donald Tusk i próbuje tworzyć wrażenie jakby był człowiekiem, można powiedzieć, znikąd. Człowiekiem nowym, który w Polsce nigdy nie rządził, nie podejmował żadnych decyzji, za nic kompletnie nie odpowiadał, a ponadto człowiekiem który w Polsce nie ma żadnych kolegów – stwierdził Rafał Bochenek, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości.

– My dzisiaj uruchamiamy, jako Prawo i Sprawiedliwość i cały obóz Zjednoczonej Prawicy, inicjatywę „Drużyna afer Tuska”. Chcemy przypomnieć jakich kolegów ma Donald Tusk, jacy politycy stoją za plecami Donalda Tuska i jacy politycy będą chcieli mieć wpływ na to co dzieje się w Polsce, kiedy Donald Tusk dojdzie do władzy – dodał.

„Drużyna afer Tuska”

Za politykami biorącymi udział w konferencji widać ustawione makiety z wizerunkami ludzi kojarzonych ze środowiska politycznego Donalda Tuska przed laty. Gawłowski, Grabarczyk, Neumann, Nowak, Karpiński, Baniak. Za co trafili do „Drużyny afer”?

Stanisław Gawłowski

– Są to tacy politycy jak chociażby pan Gawłowski, który teraz być może formalnie nie jest w Platformie Obywatelskiej, ale dzisiaj zaprasza na spotkanie Donalda Tuska w Koszalinie. Pan Gawłowski jest zamieszany w aferę melioracyjną. Media donoszą, że chodzi o gigantyczne łapówki, nieruchomości, pranie brudnych pieniędzy – stwierdził na początku Bochenek.

Senator Stanisław Gawłowski jest jednym z głównych oskarżonych w tzn. aferze melioracyjnej. Prokuratura oskarża go o przyjęcie łapówek o łącznej wartości ponad 700 tys. zł.

Cezary Grabarczyk

– Przed siedzibą Platformy Obywatelskiej pokazujemy paradę oszustów. (…) Pokazujemy dzisiaj sylwetki takich ludzi jak Cezary Grabarczyk, który zamieszany jest w sprawę związane z pozyskiwaniem w sposób nieuprawniony pozwolenia na broń – powiedział Jan Kanthak, poseł Suwerennej Polski.

Były minister sprawiedliwości został skazany na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu za nielegalne uzyskanie pozwolenia na broń. Miał podać nieprawdę w protokole egzaminacyjnym i przekroczyć uprawnienia. Wyrok nie jest prawomocny.

Sławomir Neumann

– Takich jak pan Neumann, którego doktryna stała się wręcz takim absolutnie rozpoznawczym znakiem Platformy Obywatelskiej – dodał Kanthak.

W 2019 roku opublikowano nagranie Sławomira Neumanna pochodzące sprzed dwóch lat. – Pamiętaj: jedna zasada jest dla mnie święta, k***a. Naucz się tego, jak będziesz o czymkolwiek rozmawiał.Jak będziesz w Platformie, będę cię bronił, k***a, jak niepodległości. Jak wyjdziesz z Platformy, to masz problem – powiedział wówczas polityk.

Sławomir Nowak

– Wśród tych gwiazd jest Sławomir Nowak – najbliższy współpracownik Donalda Tuska, były szef gabinetu politycznego prezydenta Bronisława Komorowskiego, człowiek, który był w sztabie wyborczym Rafała Trzaskowskiego. Okazało się, że tutaj, w Polsce, nie ma dla niego za bardzo okazji, żeby zarobić. Musiał wyjechać na Ukrainę i to służby ukraińskie oskarżają pana Nowaka o to, że był skłonny przyjąć łapówki w wysokości około 470 tys. dolarów – przedstawił kolejną postać Daniel Milewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości.

Były minister transportu niedługo po opuszczeniu polityki, w 2016 roku, został prezesem Ukrawtodoru – ukraińskiej państwowej agencji drogowej – i przyjął ukraińskie obywatelstwo. W 2019 roku zrezygnował ze stanowiska w wyniku śledztwa związanego ze źle wypełnionym oświadczeniem majątkowym sprzed dwóch lat. Od tamtego czasu toczy się śledztwo w jego sprawie, a sam oskarżony ma ustalony dozór policji.

Włodzimierz Karpiński

– Kolejna gwiazda z tej alei to pan Karpiński, były sekretarz miasta stołecznego Warszawy, który jest oskarżany przez prokuraturę o udział w przestępstwie związanym z korupcją w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania. Prokuratura stawia mu zarzut przyjęcia 5 milionów złotych łapówki – przypomniał Milewski.

Były minister skarbu państwa oraz były sekretarz m.st. Warszawy na początku tego roku został oskarżony o korupcję i ustawianie kontraktów, nie przyznał się do winy. Od lutego przebywa w areszcie tymczasowym.

Rafał Baniak

– Kolejna gwiazda z alei Donalda Tuska – pan Rafał Baniak. Były wiceminister skarbu państwa w rządzie Donalda Tuska, który również, zdaniem prokuratury, z panem Karpińskim uczestniczył w procederze korupcyjnym – dodał poseł.

Baniakowi postawiono te same zarzuty, co Karpińskiemu. On także pozostałe w areszcie.

Czytaj też:

Senat odrzucił prezydencką nowelizację. Lex Tusk wraca do SejmuCzytaj też:

Konfederacja z najwyższym wynikiem w historii. Nowy sondaż ujawnia coś jeszcze