Balon wleciał w linie wysokiego napięcia w Małaszycach. Na pokładzie było 15 osób

W Małaszycach w województwie kujawsko-pomorskim doszło do zdarzenia, które niektórym może się wydawać nawet największym koszmarek. W czwartek wieczorem wykonujący turystyczny lot nad okolicą balon, na pokładzie którego znajdowało się 15 osób, zahaczył o linie energetyczną. Poza samym zahaczeniem przewrócił także trzymające ją słupy.

Służby energetyczne zabezpieczyły linie wysokiego napięcia

Nikomu się jednak nic nie stało, co potwierdził brygadier Dawid Tarkowski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu.

– Balon, którym wraz z pilotem leciało 15 osób, uderzył w linię energetyczną i przewrócił dwa słupy w Małszycach. Nikomu nic się nie stało – przekazał Tarkowski. Zerwane za to zostały linie energetyczne, w które balon wleciał. Zostały one zabezpieczone przez służby energetyczne.

Policja i prokuratura wyjaśnią przyczyny zdarzenia

Miejsce, w którym doszło do zdarzenia, nie było ostatecznym celem pilota. Był w nim jedynie z powodów turystycznych. Udało mu się stamtąd bezpiecznie odlecieć i wylądować około kilometra dalej. Teraz sprawą zajmuje się policja i prokuratura, która wyjaśni przyczyny zdarzenia. Nie wiadomo, czy mężczyźnie zostaną postawione zarzuty.

Zeszłoroczny wypadek balonu w Turcji

Do ostatniego głośnego wypadku balonu doszło rok temu. Nie miał on jednak miejsca w Polsce, ale na jego pokładzie byli polscy turyści. 18 lipca ub.r. w miejscowości Luksor w Egipcie lecący na wysokości ok. 60 metrów balon uderzył w inny obiekt, po czym zaczął się dynamicznie obniżać.

Kiedy udało mu się wylądować, podczas ewakuacji okazało się, że część pasażerów odniosła obrażenia. Wśród poszkodowanych było małżeństwo z Polski. Kobieta doznała złamania nogi, a mężczyzna poważnego stłuczenia. Oboje trafili do szpitala.

Czytaj też:

Akcja ABW. Nastolatek miał planować zamach terrorystyczny w PolsceCzytaj też:

Bijatyka w rosyjskiej jednostce. Nie żyje żołnierz