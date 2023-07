Śmierć dowcipu, Górski o Jaconiu, mapa polskiego bogactwa. Co w nowym „Wprost”

Czy żyjemy w czasach śmierci śmieszkowania? Jeżeli jeden, nawet suchy żart, kończy się medialną banicją, być może Rubikon mamy już za plecami? Co w takim razie na horyzoncie? Świat, w którym wszystko co ryzykowne, balansujące na granicy albo obrazoburcze – uznawane jest za represyjne. A skoro tak, nie powinno istnieć. Podążając drogą cancel culture, piłujemy gałąź, na której opiera się ludzka natura. Na szczęście z ewolucją jeszcze nikt nie wygrał. I to mnie pociesza – pisze Marcin Makowski.

O czym jeszcze w najnowszym „Wprost”?

„Nieletni zakładnicy wojny”. W rosyjskiej agresji na Ukrainę gra toczy się nie tylko o nielegalne zagarnięcie Charkowa, Chersonia czy Mariupola. Stawka jest jeszcze większa, bo chodzi o „wyprodukowanie” nowego pokolenia Ukraińców, którzy będą żyli pod dyktando okupantów. Tekst Magdaleny Frindt, Anastazji Oleksijenki i Kateryny Ordy.

„Niedyskrecje parlamentarne” Joanny Miziołek i Elizy Olczyk.

„Salwa na wiwat”. – Co z tego, że Koalicja Obywatelska poprawi notowania, jeżeli pozostałe partie zdobędą mniej głosów i cały „blok senacki” nie zdobędzie władzy – mówi w rozmowie z Elizą Olczyk prof. Jarosław Flis.

„Rezerwy dają czas na działanie kryzysowe”. O skupie zboża przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych mówi Joannie Miziołek szef RARS Michał Kuczmierowski.

„Znicze zapalone, temat odhaczony”. Mądra polityka historyczna wobec Ukrainy to skarb, ale nie można jej realizować po łebkach, bo to pogłębia w Polsce poczucie bezradności w sprawie Wołynia – pisze Jakub Mielnik.

„Trzecia Droga nas wzmacnia”. Marek Sawicki mówi Elizie Olczyk, że ludzie są już zmęczeni postsolidarnościową kłótnią, a 40 proc. wyborców nie popiera ani PiS, ani PO, co zwiastuje przebudowę sceny politycznej.

„Pierwszy od lat nowy kardynał z Polski”. Felieton Tomasza Terlikowskiego.

„Potwór poprawności politycznej”. Artysta kabaretowy Robert Górski mówi o swoim odejściu ze „Szkła kontaktowego”, kondycji dzisiejszego kabaretu, nowych przymusach językowych i psach swojego wujka. Wywiad Krystyny Romanowskiej.

„Należy oddać głos autorytetom”. – Nie możemy poddawać się naciskom tych, którzy chcą nam mówić, jak mamy żyć. Uważam, że głos należy oddać autorytetom – postuluje Cezary Pazura w rozmowie z Katarzyną Burzyńską-Sychowicz.

„Więcej kobiet w polityce”. Ekspertki z Gender Solution mówią Krystynie Romanowskiej o tym, że nawet w partiach równościowych wpływ kobiet na decyzje jest wciąż mniejszy niż ma to miejsce w przypadku mężczyzn.

„Intymne problemy hejterów”. Felieton prof. Zbigniewa Lwa-Starowicza.

„Mapa najbogatszych Polaków”. Wiadomo, że najwięcej miliarderów mieszka w Warszawie, ale w kraju pojawiają się nowe, ciekawe oazy bogactwa oddalone od stolicy o setki kilometrów. Szymon Krawiec pokazuje, w których miejscach Polski żyje najwięcej najbogatszych Polaków.

„Orban zbędny na szczycie NATO”. NATO świętuje przyjęcie Szwecji i nie przejmuje się, że jeszcze nie ratyfikował tego parlament w Budapeszcie. To wielkie upokorzenie dla Węgier i ich premiera. Komentarz Jakuba Mielnika.

„Brazylia pęknięta na pół”. Sąd wykluczył głównego kandydata na prezydenta z udziału w wyborach. Co to oznacza dla brazylijskiej demokracji i silnie spolaryzowanego społeczeństwa? Odpowiada Miłosz Szymański.

„Afganistan w rękach Talibów”. – Talibowie uważają, że ich władza pochodzi z boskiego natchnienia i chcą utworzenia idealnego państwa islamskiego – mówi Michałowi Banasiakowi Marcin Krzyżanowski, orientalista i afganolog,

Spotkanie „towarzyskie” w Wilnie. Komentarz gen. Waldemara Skrzypczaka.

„Pentagon w ogniu, czyli AI w akcji”. Adam Tuchliński, fotograf i prezes ZPAF, przewiduje przyszłość fotografii dziennikarskiej w czasach sztucznej inteligencji, która może stwarzać obrazy nieistniejących zdarzeń. Rozmowa Krystyny Romanowskiej.

„Pisanie nie jest przyjemne”. – Nowe technologie potrafią być fascynujące, zmieniają nasze życie w dość diametralny, ale i brutalny sposób – mówi Wiktorowi Krajewskiemu pisarz Jakub Szamałek, autor „Ukrytej sieci”.

„Kobiety, mafia, religijność”. Nic nie jest takie jak się wydaje: kobiety odgrywają coraz większą rolę w mafii, na drugim końcu świata wokół rozmodlonych amerykańskich kościołów kwitnie życie pełne seksu. Tekst Leszka Bugajskiego.

„Prawo do pamięci”. Felieton Łukasza Orbitowskiego.