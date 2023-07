Sześciu Polaków zatrzymanych przez Straż Graniczną. W tle handel narkotykami

Podlaska Straż Graniczna przekazała, że zatrzymania są kontynuacją działań podjętych w sierpniu ubiegłego roku. Wówczas funkcjonariusze z Podlaskiego Oddziału SG i z Morskiego Oddziału SG (Placówka SG w Szczecinie) zatrzymali dwie osoby, również obywateli Polski i zabezpieczyli narkotyki warte blisko 3,2 mln zł. Wśród nich było ponad 70 kg ziela konopi, marihuana oraz substancje psychotropowe w postaci mefedronu.

Na początku lipca zatrzymano sześciu kolejnych mężczyzn (łącznie już 8 osób). To mieszkańcy Szczecina, w wieku od 24 do 41 lat.

Zarzut w sprawie pomocy w nielegalnym przekraczaniu granicy

Czterech z zatrzymanych mężczyzn zostało tymczasowo aresztowanych na okres trzech miesięcy. Jeden z nich usłyszał również zarzut organizowania przekraczania granicy państwowej wbrew przepisom. Mężczyzna zorganizował nielegalne przekroczenie granicy z Białorusi do Polski, a następnie do Niemiec co najmniej 24 cudzoziemcom. Zatrzymanym grozi do 12 lat pozbawienia wolności.

– Śledztwo w sprawie prowadzą funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Białymstoku – poinformowała w ubiegłym roku, przy okazji zatrzymania 24-latka ze Szczecina rzecznik Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej mjr Katarzyna Zdanowicz.

W ubiegłym roku Straż Graniczna w ramach innej sprawy zatrzymała 10 mieszkańców Śląska w wieku od 24 do 39 lat. Usłyszeli oni zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, zajmującej się organizowaniem innym osobom nielegalnego przekraczania granic, z czego uczynili sobie stałe źródło dochodu. Niektórzy z zatrzymanych posiadali narkotyki. Za popełnione przestępstwa grozi im kara do 8 lat więzienia.

